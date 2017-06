NAJMISTERIOZNIJA SMRT SVIH VREMENA: Njegovo ime obavijeno je velom tajne već 70 godina

Čovek sa fotografije jedan je od najpoznatijih ljudi u istoriji Australije. Jedino što niko ne zna njegovo ime i kako je zapravo umro.

U novembru 1948. godine slučajni prolaznici su u 6:30 na plaži Somerton pronašli telo čoveka naslonjenog na zid. Nije pokazivao nikakve znakove života, a kada se policija pojavila na licu mesta, shvatili su da uz sebe nema baš nijedan identifikacioni dokument.



Na njegovoj odeći nije bilo čak ni etiketa, a kasnije je utvrđeno da je svaki odevni predmet proizveden u SAD. Na desnom delu kragne stajala je dopola ispušena cigareta.



U njegovim džepovima bilo je nekoliko stvari: neiskorišćena karta za voz do Henli biča, iskorišćena autobuska karta iz obližnjeg gradića, aluminijumski češalj, poluprazna kutija žvakaćih guma, cigarete i šibice.



Detaljnijom istragom utvrđeno je da je čovek imao tajni džep u pantalonama. U njemu je bio komad papira istrgnut sa poslednje stranice knjige persijske poezije “The Rubaiyat of Omar Khayyam“. Na komadu papira bile su ispisane dve reči „tamam shud“.



“Okončano je.“

Bio je to najvažniji i zapravo jedini dokaz u slučaju. Policija se stoga bacila na potragu za knjigom iz koje je papir istrgnut. Nekoliko dana kasnije javio se čovek koji je ujutru na dan ubistva na zadnjem sedištu našao knjigu. Tokom noći je sasvim slučajno ostavio blago spušten prozor automobila i neko ju je ubacio unutra.



Naravno, iz knjige je iscepan deo poslednje stranice. Osim toga, u njoj je pronađen i papirić sa šifrom ispisanom običnom olovkom. Od pet redova naizgled nasumično ispisanih slova jedan je bio prekrižen, a u tu je bio i broj telefona kojeg nije bilo u telefonskom imeniku.

Šifra?, foto: Printscreen YT

Policija je uspela da utvrdi da se radi o broju Džesike Tompson, medicinske sestre čija se kuća nalazila nekoliko metara od mesta na kojem je pronađen mrtav čovek.



Ona je tvrdila, pak, da nikada nije videla žirtvu, a neki svedoci su govorili kako su ga viđali ispred njene kuće i ranije. S obzirom na to da mu nije otvorila vrata, čovek se okrenuo i zaputio prema plaži. Nakon detaljnog ispitivanja, policija od medicinske sestre nije uspela da izvuče ništa previše korisno, pa je već posle nekoliko dana precrtana sa liste osumnjičenih.

Autopsija je pokazala kako je čovek pronađen na plaži bio dobrog zdravlja i u sjajnoj fizičkoj kondiciji. Policija je stoga posumnjala da je otrovan, ali testovi su te sumnje opovrgli. Ukoliko je ipak umro od trovanja, bio je to otrov koji tada nije bio poznat u Australiji.

Iako slabašni, dokazi su upućivali na to da je čovek sa plaže u Somertonu bio sovjetski špijun. Policija je posumnjala i da je Džesika bila špijun, ali zato su im nedostajali konkretni dokazi.



Godinama kasnije, kada je Džesika umrla, policiji se javila njena ćerka Kejt i priznala im da je njena majka tečno govorila ruski jezik. Nije imala dokaza kojima bi potvrdila da je njena majka bila ruska špijunka, ali je rekla da je na to sumnjala od malih nogu. Rekla im je takođe da je njena majka poznavala čoveka sa plaže i da je sa njim bila u vezi. I ne samo to, verovala je kako je njen polubrat upravo dete misterioznog čoveka.



Uprkos novim informacijama vlasti su odbile ekshumaciju posmrtnih ostataka kako bi se napravio DNK test. Misterija je tako i dalje ostala misterija, a odgovori se nalaze nekoliko metara pod zemljom s telima misterioznog čoveka s plaže Somerton i Džesike Tompson.

Autor: Kurir.rs/24sata.hr