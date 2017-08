(VIDEO) DANSKI LEKAR RASKRINKAO VELIKU ZAVERU: Ova industrija je ubila više ljudi, nego svi ratovi zajedno!

Piter C. Geče, danski profesor i specijalista interne medicine sa diplomom iz biologije i hkemije izdao je knjigu pod nazivom “Smrtonosni lekovi i organizovani kriminal farmacutske industrije” (Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare), kojom je izazvao velike polemike u svetu jer je u toj knjizi on otvoreno raskrinkao veliku zaveru protiv čovečanstva rekavši da je upravo farmaceutska industrija (koja kao leči ljude) zapravo otrovala i poubijala više ljudi nego svi ratovi zajedno.

Kako je rekao, farmaceutska industrija prodaje otrove, a ne lekove i ti otrovi su, kako je potkrepljeno dokazima, i službeno treći uzrok smrti u svetu, ali istina je još puno mračnija i gora.

Njegove izjave prošle bi gotovo nezapaženo pod "teoriju zavere” da je ovaj doktor bilo ko. Ali nije, ovaj lekar ima objavljenih preko 450 radova u Skopusu, najvećoj svetskoj bazi radova i recenzija, preko 50 radova u BMJ, Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine, New England Journal of Medicine i oko 200 radova na najvećoj naučnoj platformi – WOS. Citiran je preko 30 hiljada puta i koautor je brojnih naučnih studija, i u celom svetu ovaj lekar drži veliki ugled.

Zbog toga je izazvao šok i nevericu kada je otkrio veliku tajnu. U svojoj knjizi je napisao kako su treći najveći uzrok smrtnosti – lekovi, nakon karcinoma i srčanih oboljenja (koji su takođe uzrokovani farmacijom i drugim otrovima). I to lekovi koji se svakodnevno uzimaju na recept ili bez njega, svejedno je.

“Pacijenti veruju lekovima jer veruju svojim lekarima, a lekari pak o lekovima znaju samo onoliko koliko im to dozvoli farmaceutska industrija, koja pak usko sarađuje sa vlastima i depopulacijskim idejama o smanjenju broja ljudi na zemlji.

"Podaci o kliničkim istraživanjima koje većinom finansiraju isti ljudi koji stoje iza ove industrije, nedostupni su javnosti, a oni publicirani u naučnim časopisima prečesto su iskrivljeni ili lažni".

"Testiranje novih lekova ne provodi se kako treba, regulacijske agencije ne obavljaju svoj posao pošteno i sapletene su brojnim sukobima interesa. Političare je, kako kaže, tako lako potkupiti, a zdrave i bolesne tako lako obmanuti”, piše Geče.

Kurir.rs/Dnevno.hr

Foto: Youtube screenshot

Autor: Piter Geče , lekar , Danska , farmaceutska mafija