(VIDEO) OVAJ ČOVEK JE UVEREN DA MU DUH OTVARA PROZOR SVAKE NOĆI: Čim pogledate snimak, znaćete da se nešto čudno dešava!

Britanac Endru ubeđen je da se nešto čudno dešava u njegovoj kući staroj 400 godina i zato je rešio da postavi kamere i uveri se u to.

Sve je počelo kada je prozor na spratu počeo da se otvara sam od sebe. Kao što možete videti na snimku, prozor ne može tek tako da se otvori jer prvo mora da se povuče poluga.

"To je definitivno duh, stvarno je jezivo. Rešio sam to da dokažem. Dve noći se ništa nije dešavalo, ali sam znao da će me posle poterati sreća", objašnjava Endru.

Ističe da svake noći zatvara prozore, ali da kada se probudi vidi da su širom otvoreni. Posle gledanja snimka, mnogi prijatelji su ga pitali kako i dalje može da spava u ukletoj kolibi.

Takođe, u mestu Melburn u Kembridžšajru, o Endruovoj kući su se godinama pričale priče o duhovima jer bi se uvek čuli čudni zvuci tokom noći.

"Ovde je pre živela jedna žena koja je umrla u kući, ali nisam siguran da je to povezano sa duhovima. Moj brat je ovde živeo pre mene i pričao mi je da je imao običaj da čuje korake koji idu uz stepenice i da bi se posle prozor otvorio", kazao je Endru.

Bilo kako bilo, pogledajte snimak i uverićete se sami.

