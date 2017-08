(FOTO) NEMA VIŠE MASLINA IZ GRČKE I SIRA IZ FRANCUSKE: Ovaj supermarket je izbacio sve strane proizvode sa rafova, a evo zašto je to bilo važno

So schaut's im Supermarkt aus, wenn nur noch #deutsche Produkte im Supermarkt angeboten werden... #hafencity #hamburg #edeka #wirliebenlebensmittel werbeaktion #sightseeing #hamburgmeineperle #soleeristeinregalohneausländer A #Edeka Supermarket with only Germany Product will show us how emty Shelves look without foreign products - Campaign against xenophobia #fightagainstracism

A post shared by heinzinger (@heinzinger) on Aug 19, 2017 at 7:37am PDT