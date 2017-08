BEZBRIŽNO JE SURFOVAO, PA U TRENUTKU SHVATIO DA GLEDA SMRTI U OČI: Neman me je držala u ustima, a onda se desilo ovo!

Surfer Marsel Brandler imao je sreće da se izvuče sa ogrebotinom na leđima, pokidanim odelom i tragovima zuba na dasci kada ga je u Australiji napala ajkula.

Brandler (37), koji je surfovao oko 140 kilometara od Melburna, veruje da se radilo o velikoj beloj ajkuli dugoj tri metra.

"Najpre nisam obratio pažnju, jer često viđamo delfine, ali onda sam shvatio da je ovo mnogo veće", rekao je surfer.



On je naveo da je udario ajkulu pre nego što je pobegao na talasu.

"U jednom trenutku me je držala u ustima. Vikao sam i udarao je tokom napada. Imao sam mnogo, mnogo sreće da se taj talas pojavio niotkuda", preneo je Brandler svoje iskustvo.



I pored preživljenog šoka, on je rekao da će najverovatnije već sledeće nedelje ponovo biti na dasci, iako "ne sam, jer bi to bilo malo zastrašujuće".

Kurir.rs/ Beta

Foto: Profimedia

