(VIDEO) PANIKA U HJUSTONU, POPUSTIO NASIP: Vlasti naredile: Odmah bežite!

Nasip južno od Hjustona je popustio zbog čega su vlasti izdale naredbu za hitnu evakuaciju stanovnika.

"Svi putevi oko nas su poplavljeni. Nemamo pravce za evakuaciju", rekla je Šeron Tauer, portparolka okruga Brazorija.

Pedeset domova bilo je u neposrednoj opasnosti od poplave kada je izdato naređenje da se maknu sa tog područja.



Kako javlja Skaj njuz, pozivajući se na izvore iz okruga Haris, rezervoari na brani Adiks prelivaju se uprkos kontrolisanom ispuštanju vode iz njih.

Iz rezervoara na brani inžinjeri već drugi dan ispuštaju vodu, kako bi sprečili da se rezervorai preliju i potope grad koji su već pogodile katastrofalne poplave. Ipak, to nije pomoglo i voda iz rezervoara na brani preliva se uprkos naporima stručnjaka da to spreče.

U međuvremenu, najnovije meteorološke prognoze javljaju da Hjuston očekuje još 15 do 25 centimetara kiše u sledećih 24 do 36 sati. Traže se dodatni kapaciteti za smeštaj evakuisanih građana. Gradu su neophodni dodatni kapaciteti za zbrinjavanje ljudi, a gradonačelnik Hjustona je objavio da je do sada evakuisano više od 3.500 ljudi. Prem prvim procenama biće potreban prostor za još 10.000 osoba.

Više od 260.000 domova ostalo je bez električne energije. Količina kiše koja je pala u oluji Harvi je do sada nezabeležena zbog čega je američki meteorološki servis na svojoj mapi uveo novu boju koja pokazuje intenzitet padavina, da bi prikazao količinu kiše koja je pala u Teksasu.

General Džejms Vitejm iz Nacionalne garde izjavio je da je ovo tek početak borbe s posledicama uragana.Ukupni ekonomski troškovi i šteta koju je prouzrokovao uragan "Harvi" procenjuju se na 42 milijarde dolara, zbog čega se može svrstati među pet najskupljih oluja koje su ikada pogodile SAD.

Do sada je prijavljeno da je najmanje devet ljudi izgubilo život, uključujući šest članova iste porodice čiji je kombi odnela bujica, i jednog 60-ogodišnjaka koji se udavio dok je pokušavao da dopliva na bezbedno mesto.

