(VIDEO) SUMORNO PREDVIĐANJE - ŽIVEĆEMO U VODENOM SVETU: Nivo vode će porasti 10 metara, a ovako će izgledati obale Jadrana

Uz takve trendove i lobiranje naftnih, gasnih i sličnih energetskih kompanija, pri čemu ulažu milijarde u promovisanje daljeg korišćenja fosilnih goriva, svet je sve dalje od toga da se u ovom veku spasi od globalnog zagrevanja goreg od 2°C koliko su nacije sveta dogovorile Pariskim klimatskim sporazumom.

Buenos Ajres

Planovi da se zagrevanje zaustavi na 1,5°C, što je predloženo kao posebno ambiciozan cilj, sada deluju kao naučna fantastika. Kako sada stvari stoje, čak i prema čak najoptimističnijim predviđanjima, svet će do 2100. godine ovakvim tempom biti topliji za 3°C.

Hamburg

Najnoviji članak objavljen na ovu temu u Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. navodi da će po takvim scenarijima nivoi mora širom sveta do kraja veka porasti za između 4,3 i 9,9 metara u odnosu na prosek beležen pre drastičnih promena uzrokovanih poremećajem klime, prenosi "Express".

London

Pet godina otkako se u službenim predviđanjima čak i rast mora od 1,5 metara smatrao ekstremnim, odjednom ispada da su i umerena predviđanja nekoliko puta gora od toga.

Njujork

Na snimcima u ovom tekstu možete videti kakve će posledice zagrevanja biti po Njujork, Buenos Aires, Osaku, Antverpen, Hamburg, Durban, Melburn, London, Hong Kong, Dubai, Rio, Tokio...

Vankuver

U pitanju su detaljne animacije tih gradova u slučaju zagrevanja od 2°C i u slučaju 4°C, s konačnim prikazom Vašingtona i iznenađenjem koje se tiče same Bele kuće.

Melburn

Vašington

Što se Jadranskog mora tiče, naročito hrvatske obale, evo šta će se dogoditi s njom u slučaju rasta mora od 9 metara, što je u skladu s izveštajem PNAS-a.

Split i Kaštelanski zaliv

Već i uz rast nivoa mora od samo jedan ili dva metra, sve rive na Jadranu su poplavljene. U slučaju rasta od 4 metra, po Jadranu su poplavljena i skoro sva stara gradska jezgra. A u slučaju 9 metara... Trogir bi postao atrakcija još samo za ronioce, kao i pola Solina, Kaštela, Poljuda u Splitu, Dioklecijanove palate, Lore, luke... Južnije, more bi prodrlo desecima kilometara u reku Cetinu, ne bi postojali više ni Omiš, ni pola Makarske.

Dubrovnik

Stari Grad bi najvećim delom bio pod vodom, kao i gradska luka. Stradali bi Cavtat i Kupari.

Rijeka

Istra bi jezivo stradala. Nestali bi Poreč, Vrsar, Novigrad i Rovinj... U Italiji bi nestala Venecija, ali i Padova, Trevizo bi postao grad na moru, kao i Bolonja, dolina reke Po jedva da bi uote postojala....

(Kurir.rs/Express/Mapping Choices)

(Foto: YT Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir