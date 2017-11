(VIDEO) JEZIVA PRIČA O DOMU ZA VANBRAČNU DECU: Od novih svedočenja o mestu gde je zakopano 796 beba ledi se krv u žilama!

Početkom marta objavljena je vest o pronalasku masovne dečje grobnice u barem 17 od 20 podzemnih komora crkvenog doma za nevenčane majke u irskom Taumu. Komisija za istraživanje zlostavljanja u ovim domovima izjavila je da se "pronađeni ostaci kreću od 35 fetalnih nedelja starosti sve do dve ili tri godine starih beba". Istraga je pokrenuta nakon otkrića ostataka 796 beba u jednom od domova u istom gradu, a stručnjaci smatraju da u Irskoj postoji još više sličnih masovnih grobnica.



Mlade devojke koje bi ostale trudne van braka ostajale su prepuštene same sebi, jer muškarci koji su im napravili decu, katkad njihovi rođaci, nisu preuzimali nikakvu odgovornost za njih, što je slika mizoginije koja je vladala u tadašnjem društvu, piše Njujork tajms.

Mnoge su napustile Irsku i počele nove živote na drugim mestima. Druge, poput Delije Mulrjan, bile su zatvorene u poznatim "Magdaleninim praonicama" gde su "posrnule žene" bile prisiljene da rade bez ikakve novčane naknade.



Neka su deca udomljena, neka usvojena, a neka su ostala u domovima za majke i decu dok nisu bila poslata u državna crkvena sirotišta, gde su učila da rade.



Oko 35.000 irskih žena prošlo je kroz katoličke domove za majke i decu, gde su deca rađana u tajnosti, i to u 20. veku. Moć Crkve i stigma povezana sa neudatim majkama toliko su dominirale da su okrutno postupanje prema tim ženama i njihovoj deci bile tabu teme decenijama i mnoge su zaboravljene.

Dom ispod kojeg su pronađeni ostaci 796 beba zvao se Marijin dom za majke i decu, a primao je 50 majki i 125 dece rođenih van braka. Zgrada je otvorena 1846. godine i ubrzo je počela da prima i žrtve Velike gladi. Od 1921. godine korišćena je kao kasarna, a vlada ju je kasnije prenamenila za "spasavanje osramoćenih žena" koje imaju vanbračnu decu, a zgradom je, kao i ostalim domovima, upravljala katolička crkva.

Dom u Tuamu, koji su vodile časne sestre radio je od 1925. do 1961. i srušen je 1970. godine. Zahvaljujući upornim naporima lokalne istoričarke Ketrin Korles, koja u svoje slobodno vreme istražuje istoriju doma, otkriveno je postojanje masovne grobnice. Kao rezultat njenog istraživanja, u 2014. je uspostavljena komisija za istrage o 18 domova za majke i decu širom Irske, uključujući Tuam.



Nakon otkrića ostataka dečjih tela u Tuamu, naslovnicama irskih medija dominirao je skandal koji je izazvao buru emocija. U ponedeljak uvečer, državna televizija objavila je imena 796 dece, koja su se nizala na ekranu uz zvuke posmrtne muzike.



Govoreći pred parlamentom o domu u Tuamu irski premijer Enda Keni rekao je da su to "sobe strave" i kazao: "Tuam nije samo groblje, to je društvena i kulturna grobnica... Nismo samo sakrili tela malih ljudskih bića, kopali smo duboko i još dublje da pokopamo svoje sažaljenje, svoje milosrđe i samu humanost", rekao je on.

Jedno od dece iz Tuama ispričao je za Njujork tajms priču o svom iskustvu kao vanbračnom detetu u domu: "Moja majka je zatrudnela van braka, a to je naravno bio veliki greh. Sveštenik je čuo za to i rekao njenim roditeljima da je to užasna sramota i da je niko ne sme videti jer bi loše uticala na zajednicu. Zato su joj rekli da će biti odvedena u Tuam, gde će se za nju brinuti časne sestre", ispričao je P.J. Haverti.



Nakon što je rodila dete joj je oduzeto, kao i ostalim majkama, pa je proterana iz kuće. Međutim, želela je da se brine za P.J.-a i sledećih pet godina svaki je dan kucala na vrata doma, moleći da joj vrate sina. Svaki put bi joj rekli samo da je to nemoguće jer on mora na usvajanje.



P.J. kaže da, iako je crkva sve zataškala, još uvek oseća prisutnost zaboravljene mrtve dece zakopane ispod mesta gde se sada nalazi dečje igralište. Poručio je da želi da im pomogne i omogući pristojnu sahranu. I drugi svedoci, deca koja su rođena i odgojena u domu, ispričali su potresne priče o životu u mestu koje je bilo "poput zatvora, bez ikakve nege ili ljubavi".



Katolički domovi za majke i decu u Irskoj su bili otvoreni sve do devedesetih godina prošlog veka. Vladina komisija počela je pre dve godine da istražuje stanje i stopu smrtnosti u 14 bivših domova širom Irske, uključujući onaj u Tuamu. Komisija bi trebala da objavi izveštaj o rezultatima istrage sledeće godine.

