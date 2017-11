DUTERTE: Reći ću Trampu da gleda svoja posla!

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte izjavio je danas da će predsedniku SAD Donaldu Trampu reći da "gleda svoja posla" ako on, tokom njihovog predstojećeg susreta, pokrene pitanje ljudskih prava na Filipinima.

Duterte, koji ne podnosi kritike na račun njegovog poštovanja ljudskih prava i rata protiv droge, najavio je šta će reći Trampu ako ga on nešto pita s tim u vezi.

"Pitate me, odgovoriću vam. Okanite se toga. To nisu vaša posla. To je moja stvar. Ja brinem o svojoj zemlji i izlečiću je", rekao je Duterte novinarima uoči polaska za Vijetnam, prenosi Rojters.

Tramp će posetiti Manilu kao poslednju stanicu svoje 12-dnevne turneje po Aziji gde je posetio Japan, Južnu Koreju, Kinu, a posetiće i Vijetnam, gde će prisustvovatni samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Danangu.

Ljudska prava, vladavina prava i pravedna suđenja verovatno će biti među temama o kojima će Tramp i Duterte razgovarati tokom bilateralnog susreta, rekao je prošlog meseca američki ambasador u Manili Sung Kim.

Inače, Tramp, koga kod kuće kritikuju zbog zanemarivanja pitanja ljudskih prava u drugim zemljama, u maju je čestitao Dutertetu na "neverovatnom obračunavanju sa problemom droge".

U međuvremenu, više od 3.900 Filipinaca ubijeno je, a policija je to nazvala samoodbranom u slučaju otpora koji su prižili naoružani osumnjičeni u Duterteovom ratu protiv droge, a kritičari upozoravaju da je reč o pogubljenjima koja se vrše bez ikakve odgovornosti.

Duterte je ranije izrazio gnev zbog zabrinutosti administracije bivšeg predsednika SAD Baraka Obame o vansudskim ubijanjima na Filipinima, podseća agencija.

(Kurir.rs/Tanjug)

(Foto: reuters)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kad ti Tramp nadene nadimak!

Kurir

Autor: Kurir