(VIDEO) DO SMRTI BIO UZ NJU: Argentinac (25) oženio pratetku (91) i sad traži njenu penziju

Maurisio se s majkom i bratom preselio kod pratetke u Saltu, gradiću na severozapadu Argentine, još pre osam godina, kad su mu se roditelji razveli. Svi su se lepo slagali, ali jedva su spajali kraj s krajem.

"Kad su mi se roditelji razveli, rekao sam joj da moram da nastavim studije. Tako je došlo do ideje da se venčamo. Jolanda je insistirala da završim studije i rekla bi mi: pomoći ću ti jer se uvek brineš o meni, vodiš me kod lekara i pomažeš mi da rešim probleme. Posle nekog vremena, pitao sam je šta bi rekla kad bih je zaprosio", ispričao je Maurisio.

Tako su se venčali u februaru 2015. Međutim, 14 meseci posle bizarnog venčanja Jolanda je preminula od sepse, a mladi udovac se prijavio za penziju. I tu su stvari počele da se komplikuju. Služba za socijalni rad odbila je njegov zahtev na osnovu iskaza komšija da "ne znaju ništa" o tom braku. Maurisio tvrdi da je brak bio zakonit i da će se boriti za svoje pravo na udovičku penziju i na Vrhovnom sudu ako treba.

"Pored naše kuće izgrađen je nov (stambeni) blok i ne poznajem nikog tamo. Šta bi te komšije pa znale o našem diskretnom građanskom braku. Ako treba da idem na Vrhovni sud, ići ću, jer je odbijanje mog zahteva potpuno neosnovano", kaže mladi udovac.

"Voleo sam Jolandu na najčistiji način i to osećanje, uz bol zbog toga što sam je izgubio, pratiće me do kraja života. Kad sam se prijavio za penziju predao sam sva potrebna dokumenta i ispunio sve što zakon traži. Jolandi jeste bilo 90 godina, ali bila je savršeno lucidna", kaže Mauricio.

Reakcije na ovu priču su mešovite: dok ga jedni optužuju da je oportunista, drugi kažu da je mladić prosto pametno iskoristio mogućnost da dođe do novca za koji je njegova pratetka radila celog života.

