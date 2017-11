NEMCI U NAJVEĆEM PROBLEMU DO SADA: Treba im milion radnika, a nude 1.000 evra svakom ko im dovede jednog

U Nemačkoj nikada posle ujedinjenja nije vladala tako velika potražnja za radnom snagom.

Špigl u svom onlajn-izdanju piše: na radiju, na plakatima, na internetu, firme vape za novim radnicima. Čitava privreda je u poletu, izvoz cveta. Mnogi Nemci troše novac u prodavnicama. Raspoloženje među firmama je dobro kao retko kada.

Sada su objavljeni novi rezultati istraživanja rasta bruto-domaćeg proizvoda u ovoj zemlji, Evropskoj uniji i evrozoni. "Mnogi ekonomisti upozoravaju da se Nemačka nalazi u fazi pregrevanja. Nešto nije u redu. Ovaj bum ima karakteristike kojih u ranijim fazama uspona – nije bilo", piše.

foto: EPA

"Pregrevanje nastaje kada aktuelni privredni uspon prevazilazi proizvodne mogućnosti. Ta razlika (koja se zove 'rupa u proizvodnji') je u Nemačkoj sve veća. Sporovi se trenutno vode samo oko toga koliko je ona velika. Procene se kreću od nešto više od nula odsto BDP-a pa do tri odsto. To nije nikakvo čudo, jer se rupa u proizvodnji može izmeriti samo na osnovu podataka koji stižu sa zakašnjenjem. Jedan od pokazatelja jakog pregrevanja jeste i nedostatak radne snage u delovima privrede", navodi se.

O nedostatku radne snage piše i list Rajnland falc onlajn koji prenosi jedan

zanimljiv slučaj iz grada Langenfelda.

foto: Profimedia

"Stručnjaci upozoravaju da će sledećih godina u Nemačkoj vladati velika nestašica negovatelja. To znači da je klinikama i medicinskim službama sve teže da nađu osoblje, Bolnica „Sv. Martin" u Langenfeldu je zato pribegla neobičnoj metodi: interno je raspisala premiju od 1.000 evra za onog ko nađe kvalifikovanog negovatelja", kažu.



Ovo je izazvalo brojne reakcije u javnosti. A šef klinike je objasnio da će novac biti isplaćen tek ako tako zaposlen najmanje godinu dana bude radio za tu bolnicu i to sa pola radnog vremena ili sa punim radnim vremenom. On je ukazao i da je u slobodnoj privredi normalno da se isplaćuju premije za posredovanje radne snage. S druge strane, ima i onih koji to kritikuju. Tako je predstavnik sindikata Verdi rekao da ovakva ponuda zapravo ne govori u prilog klinici koja na taj način mora da dođe do radnika.

A nemačka železnica "Dojče ban" raspisala je ni manje ni više nego 1.000 konkursa na nova radna mesta – sve za samo nedelju dana, o čemu piše list Berliner morgenpost.

"Oliver donekle želi da otvori sebi nove radne perspektive. 32-godišnji kuvar je već radio razne poslove. Trenutno radi za gradsku čistoću u Hanoveru. Železnica je ogromna firma sa sigurnim radnim mestima, i mislim da dobro i plaća. Ni sam ne zna tačno šta bi radio, ali je najpre otišao na savetovanje u zgradu DB u Berlinu, do kasno popodne je to uradilo još 50 njegovih sugrađana", prenosi list.



"Ta ponuda je deo najvećeg nemačkog konkursa za zapošljavanje. Zbog toga je zgrada pored berlinske železničke stanice bila otvorena za zainteresovane i u subotu do 22 sata. Osim toga, tamo se već predstavilo 300 kandidata na konkretnim razgovorima o svom eventualno budućem radnom mestu. U nedelju je bilo deset intervjua. Jedna kandidatkinja je dobila posao. Upravljaće lokomotivom teretnog voza.

DB, osim u Berlinu, kandidate upoznaje i u Hamburgu, Minhenu, Nirnbergu, Kalnu, Manhajmu i Frankfurtu. Traže se otpravnici vozova, prateće osoblje, na primer, za vagone-restorane, redari, knjigovođe i, naravno, mašinovođe. Širom Nemačke se za konkurs javilo oko 3.000 ljudi, a cilj DB je da do kraja ove nedelje zaposli 1.000", piše Berliner morgenpost.

Kurir.rs/DW

Foto: EPA/Ilustracija

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Ko će otići u zatvor zbog pogibije dvojice muškaraca na auto-putu?

Kurir

Autor: Kurir