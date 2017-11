EU IZGUBILA STRPLJENJE: Sankcije Poljskoj, Varšava sve više odstupa od normi demokratije

Varšava sve više odstupa od normi demokratije i pravne države, smatraju Parlamentarci EU

Radi se o pokretanju Člana 7 sporazuma o EU koji može lišiti Poljsku prava glasa u Savetu EU.

"Za" je glasalo 438 poslanika, dok su "protiv“ bila 152. Parlamentarci su nezadovoljni što Varšava sve više odstupa od normi demokratije i pravne države.

Ranije je predsednik Poljske stavio veto na usvajanje zakona u parlamentu o Nacionalnom sudskom savetu i o Vrhovnom sudu. On je 25. septembra predstavio alternativnu verziju ovim zakonima. Evropska komisija ih je kritikovala, saopštivši da da će to dovesti do potčinjenja sudske vlasti izvršnim i prevremenog prekida punomoćja sudija Vrhovnog suda.

Osim toga, EK je protiv dva zakona koje je potpisao predsednik: o radu osnovnih sudova i o Nacionalnoj školi sudija. Po mišljenju Brisela, oni će ozbiljno potkopati nezavisnost pravosuđa u Poljskoj.

