NEOČEKIVANI SAVEZNIK: Saudijci protiv Irana mogu da računaju na podršku regionalne sile

Ovo je prvi put da je šef izraelske vojske, general potpukovnik Gadi Ajzenkot, intervjuisan za medije u kraljevini koja nema diplomatske odnose s jevrejskom državom.

U intervju za list Elaf on je opisao Iran "kao najveću pretnju za region", rekavši da se Izrael i Saudijska Arabija potpuno slažu u odnosu na iranske namere i naglasivši da Izrael i Saudijska Arabija nikada nisu ratovale jedna protiv druge.

Ajzenkot je ocenio da bezbednosna situacija Izraela nije nikada bila u boljem stanju i da je zato "visoko cene umerene zemlje u regionu".

Komandant izraelske vojske je optužio Iran da pokušava da destabilizuje region, gradeći fabrike oružja i snabdevajući oružjem terorističke organizacije širom Bliskog istoka.

Na pitanje šta je cilj Irana, on je odgovorio da ta zemlja "teži da preuzme kontrolu nad Bliskim istokom stvarajući šiitski polumesec od Libana do Irana i potom od Zaliva do Crvenog mora". "Moramo sprečiti da se to desi", dodao je on.

Takođe je rekao da Izrael nema nameru da inicira napad na proiranski Hezbolah u Libanu, protiv koga je Izrael ratovao više od mesec dana u leto 2006. godine.

"Mi vidimo iranske pokušaje da se izazove eskalacija, ali ne vidimo velike šanse za to u ovom trenutku", rekao je on.

Intervju je objavljen dve nedelje nakon iznenadne ostavke premijera Libana Saada Haririja objavljene u Rijadu, kao i talasa hapšenja saudijskih prinčeva i biznismena i javnih pretnji uperenih na Iran i Hezbolah, preneli su izraelski mediji.

Kurir.rs/Beta

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir