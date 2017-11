SUMORNO PREDVIĐANJE TVORCA INTERNETA: Čitav sistem srlja u propast!

Kaže da je uvek smatrao da njegov izum predstavlja ogledalo čovečanstva - dobrog, lošeg i najgoreg. Ali njegovu viziju "otvorene platforme koja svakome dozvoljava da deli informacije, pristupi brojnim mogućnostima i sarađuje sa ljudima sa raznih strana sveta" izazvali su veoma moćni digitalni "čuvari kapije", čiji algoritmi postaju oružje u rukama glavnih manipulatora.



"Ja sam i dalje optimista, ali optimista kome, dok stoji na vrhu brda, razorna oluja duva u lice pribijajući ga uz ogradu", rekao je britanski naučnik.



"Moramo da stisnemo zube, da izdržimo na toj ogradi i da ne uzimamo zdravo za gotovo da će nas veb odvesti do divnih stvari."



Širenje dezinformacija i propaganda na mreži eksplodirali su delimično i zbog načina na koji su sistemi za reklamiranje na velikim digitalnim platformama, kakve su Google i Facebook, dizajnirani da održavaju pažnju ljudi.

"Shvatanje ljudi je iskrivljeno veoma fino 'istreniranom' veštačkom inteligencijom, koja zna kako da im odvuče pažnju", kaže Berners Li.



U nekim slučajevima, ove platforme nude korisnicima koji kreiraju sadržaj deo prihoda od reklama. Tako je upravo finansijski motiv, pre nešto više od godinu dana, naveo makedonske tinejdžere "bez ikakvog političkog razloga u celoj toj igri" da stvore lažnu političku "klik-bejt" vest koja je distribuirana na Facebooku i finansirana prihodom od Googleovog advertajzing softvera AdSense.

"Sistem doživljava neuspeh. Način na koji prihodi dolaze od 'klik-bejta' ne ispunjava cilj i ne doprinosi čovečanstvu da promoviše istinu i demokratiju. Ja sam zabrinut!", kaže Tim Berners Li.



Britanski naučnik je, još u martu ove godine, apelovao da se stvori regulatorni okvir za politički advetrajzing na internetu, kako bi se sprečilo da on bude korišćen na "neetičke načine".

Od tada do danas, otkriveno je da su ruski kompjuterski operativci, putem tzv. mikro-targetinga političkih reklama ciljali američke glasače na Facebooku, Googleu i Twitteru. Takođe, analitičari podataka kompanija, kakva je Cambridge Analytica, koja održava milione profila pojedinaca kako bi mogla da manipuliše putem "bihejvioralnog mikro targetinga", su se našli pod lavinom kritika zbog stvaranja "naoružane propagandne veštačke inteligencije".



"Danas imamo mračne reklame koje ciljaju i manpulišu ljudima, a onda nestaju zato što ne mogu da se sačuvaju kao bukmark. To nije demokratija - to je stavljanje informacija o tome ko dobija ono što je odabrano u ruke najmanipulativnijih kompanija", kaže Berners Li.



On, međutim, ističe da još uvek nije kasno da se upali svetlo ukoliko su ljudi spremni da izazovu status kvo:



"Toliko smo navikli da takvi sistemi imaju ulogu glavnih manipulatora, da ljudi prosto misle da ja to način na koji internet funkcioniše. Moramo da se zamislimo nad time kako bi to trebalo da izgleda!"

(Kurir.rs/theguardian.com)

(Foto: Profimedia)

