NAUČNICI U PANICI: Na najdubljem mestu na planeti pronašli uznemirujuće znakove

Naučnici sa Univerziteta u Njukaslu došli su do šokantnog otkrića za vreme istraživanja doline Čelendžer Dip u Marijanskom rovu, poznate kao najdublje tačke na Zemlji.

Tim je prvi put pronašao plastiku u stomacima morskih stvorenja na dnu okeana, što znači da više ne postoji deo svetskih okeana do kojeg nije dospeo ljudski otpad.



Svako stvorenje pronađeno na dubini od 10.890 metara unelo je u svoj organizam bar neku vrstu veštačkih materijala, uključujući najlon, PVC i PVA.



Doktor Alan Džejmison, profesor marinske ekologije i vodeći naučnik istraživanja, rekao je da su rezultati prilično zabrinjavajući i da zahtevaju hitnu akciju.



Tim je testirao 90 vrsta ljuskara u nekoliko ultradubokih rovova u Pacifiku - Marijanski rov, Izu-Bonin vulkanski rov, rov Peru-Čile, rov Novi Hebridi i rov Kermadek.



U svakom od njih pronađena su stvorenja koja su pojela neku vrstu veštačkih vlakana ili plastike, od 50 procenata na Novim Hebridima, do 100 procenata u Marijanskom rovu.

"Smeće koje završava u okeanima dospeva do njihovih najdubljih tačaka, a jednom kada potone na njihovo dno, tu i ostaje. To znači da će količina plastike u rovovima neprestano rasti, što je vrlo zabrinjavajuće. Reč je o problemu globalnih razmera", rekao je Džejmison.



U okeanima svake godine završi više od osam miliona tona plastike. Naučnici pretpostavljaju da se u morima trenutno nalazi oko 300 miliona tona plastičnog otpada, a da će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego ribe.



Prema predviđanjima stručnjaka, u vodi se nalazi otprilike 51 bilion (eng. trillion) mikroplastičnih čestica, što je 500 puta više od broja zvezda u našoj galaksiji.



Zbog zagađenja je trenutno ugroženo više od 600 vrsta širom sveta, zbog čega mnogi ovu pojavu nazivaju periodom šestog masovnog pomora na Zemlji.

(Kurir.rs/Independent)

(Foto: YT PRintscreen)

Kurir

Autor: Kurir