NAJVEĆI UDAR NA TRAMPA: Komandant nuklearnih snaga SAD poručio mu da ga NEĆE POSLUŠATI! Predsednik Amerike bez NUKLEARNOG DUGMETA?!

VAŠINGTON - Vrhovni komandant američkih nuklearnih snaga Džon Hajten izjavio je danas da ne bi poslušao predsednika SAD Donalda Trampa ako naredi "nezakonitu" upotrebu nuklearnog oružja!

Hajten, komandant američke strateške komande (STRATCOM) rekao je na Međunarodnom bezbednosnom forumu u Halifaksu da je mnogo razmišljao o tome šta bi uradio ako bi dobio takvo naređenje.

"Neki ljudi misle da smo glupi. Mi nismo glupi. Mislimo puno o takvim stvarima. Kad imate ovakvu odgovornost, kako da ne mislite o tome?", odgovorio je on na pitanje o takvom scenariju.

Naime, Hejten je svojim stavom, koji je izneo javno, otvoreno udario na predsednika, sugerišući da je Tramp "ludak" koji može nezakonito da upotrebi nuklearno dugme... Svet je ostao u nedoumici - ko zapravo ima kontrolu nad američkim nuklearnim arsenalom, kada se na ovakav način javno vređa predsednik koga su izabrali građani Amerike!

Si-Bi-ES njuz navodi da je Hajten, koji je odgovoran za američki nuklearni arsenal, objasnio proces koji bi usledio posle takve komande.

"Kao komandant STRATCOM-a ja savetujem predsednika, on će mi reći šta da radim. A ako je to nezakonito, šta će se desiti? Reći ću: 'Gospodine predsedniče, to je nezakonito'. I šta će on uraditi? Upitaće, 'šta bi bilo legalno?' I izaći ćemo sa opcijama, sa kombinovanim kapacitetima kao odgovor na svaku situaciju i to tako funkcioniše. Nije tako komplikovano", objasnio je Hajten.

On je rekao da je razmatranje scenarija za reagovanja u slučaju nezakonitog naređenja standardna praksa.

"Ako izvršite nezakonito naređenje, idete u zatvor. Mogli biste ostatak života da provedete u zatvoru", rekao je on.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtev da komentariše Hajtenovu izjavu, navodi Rojters.

