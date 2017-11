POTRES NA AMERIČKOJ MEDIJSKOJ SCENI: Trampovi ljudi kupili Tajm zajedno sa kompanijom Meredit! Urednici očajni!

No, ono što privlači privlači mnogo više pažnje više pažnje je činjenica da je grupacija Meredit kupila Tajm uz finansijsku pomoć braće Koh, milijardere i vlasnike druge najveće američke kompanije Koh industries. Oni su u dil ušli sa 650 miliona dolara. Braća Čarls i Dejvid Koh su osim po bogatstvu poznati kao finansijeri Republikanske partije i borci za konzervativne vrednosti.

Njihovo učešće u kupovini grupacije Tajm odmah je otvorilo pitanje da li braća Koh imaju u ovome politički interes i hoće li Tajm postati njihova javna govornica preko kojeg će da propagiraju svoje poslovne i političke interese.

Iz Meredita su odmah nakon tih otvorenih spekulacija objavili da braća, pa ni bilo ko iz njihove kompanije neće imati mesto u upravnom odboru kompanije, i da oni neće da se mešaju u uređivačku politiku.

Dve kompanije zajedno su prošle godine imale 4,8 milijardi dolara prihoda. Meredit je naveo da će zajedno imati 135 miliona čitaoca i 60 miliona plaćenih pretplatnika. Meredit je naveo da će dogovor povećati njegovu privlačnost među oglašivačima i da će možda još kupovati, ali da će razmotriti da li i da proda neki od svojih časopisa.

Čarls Aleksander, nekadašnji uredik Tajma, koji je na toj funkciji proveo 13 godina ovih je dana rekao je da će za Tajm biti katastrofa ako u njegovu vlasničku strukturu uđu braća Koh, što se sada i dogodilo.

Alexander se naime osvrnuo na ulogu koju je Tajm imao u ukazivanju na klimatske promene, kao i opšte na zaštitu okoline, dok su Kohovi veliki igrači u naftnom i gasnom biznisu, a često su novac davali udruženjima i ljudima koji negiraju klimatske promene.



Tajm je inače dve godine zaredom beležio gubitke i prihod mu se smanjivao od odvajanja od Tajm Vornera (Time Warner) 2014. godine.

Korporacija Meredit sa sedištem u Ajovi poseduje 17 lokalnih televizijskih stanica u SAD i dopire do 12 miliona domaćinstava. Medju njenim časopisima orijentisanim na žene i životni stil su "Beter houms and gardens" (Better Homes & Gardens), "Femili sirkl" (Family Circle) i "Olrisajps" (Allrecipes). "Tajm ink." iz Njujorka izdaje Tajm, "Sports ilustrejtid" (Sports Illustrated), "Pipl" (People), "Forčun" (Fortune) i "Entertejment vikli" (Entertainment Weekly).



Kurir.rs/Beta

Foto

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO! Iz Parova u Vladu Srbije!

Kurir

Autor: Kurir