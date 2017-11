(VIDEO) JEZIVO SVEDOČENJE O AFRIČKIM PROSTITUTKAMA U ITALIJI: Plaćaju ih 5 evra i to za seks bez kondoma!

Put silovanja, prostitucije, ucenjivanja i zlostavljanja za devojke ne prestaje ni kad iz Afrike dođu u Europu. One ostaju u Italiji, na Stradi Bonifika, ironično nazvanoj "Putem Ljubavi" gde su prisiljene da prodaju svoje telo, prenosi Gardian.

Samo tokom prošle godine u Italiju je stiglo preko 11.000 žena, a procenjuje se da je čak 80 odsto prisiljeno na prostituciju. Ovde se nalaze najviše žene iz Afrike, i to uglavnom iz Nigerije. Neke devojke ovdje imaju tek 14 godina, druge su već starije ali to nema veze - ovde su da svojoj Madam, kako nazivaju žene koja ih iskorišćavaju, otplate dug dolaska u Evropu - čak 35.000 evra. Prva stanica na putu do Evrope je Libija, ratom razorena zemlja gde unazad par godina prostitucija postaje sve popularniji način zarade.

Devojke su tamo smeštene u zajedničku kuću, a prostitucija nije izbor nego su na nju prisiljene. Ukoliko odbiju, priča jedna od njih, prebiju ih.

"Prostitucija u Libiji vrlo je opasna jer tamo niko ne koristi kondome", izjavila je jedna od devojaka koja je prošla taj pakao i dodaje kako same moraju da se zaštite od bolesti ili trudnoće, prilikom čega pokazuje nešto što liči na zgužvani papir. "Ovo moramo da presavijemo 12 puta i da stavimo šampon na to", objašnjava svoju metodu kontracepcije. U Libiji se može dogoditi da imaju do 10 klijenata dnevno.

Druga devojka je u Italiju stigla brodom u kom su bile samo trudnice. Bila je začuđena i kada su došli, pitala je čoveka koji je došao po njih, zašto je u tom brodu. Ispalo je da je i ona sama bila trudna, pa je odvedena Madam i pod pretnjom je popila tablete zbog kojih je pobacila - sve kako bi mogla da raditi i prostituiše se. Mnogobrojni su načini na koji "robovlasnici" zadržavaju devojke, a najčešće ih zastrašuju vudu ritualima.

Devojke veruju da će poludeti ili umreti ako ne održe obećanje i vrate novac, ali dugovima nikad nema kraja. Iz nevladine organizacije "Na putu" koja pokušava da devojkama osigurati siguran život i skloni ih sa ulice, poručuju kako devojke otplaćuju dugove više od dve godine.

"Na putu" obilazi svaki dan devojke, nosi im lekove i zaštitu. Ističu kako su razgovarali sa preko 3000 devojaka koje su prisiljene na prostituciju i kako je priča svake vrlo slična. Pre nekoliko godina devojke su po klijentu mogle da zarade do 30 evra za seks. Ali, sa povećanjem broja migrantkinja, smanjila se i "satnica". Sad muškarci plaćaju devojkama tek 5 evra i to za seks bez kondoma.

Za stanovnike Strade Bonifika porast prostitucije je grozna stvar. Oni tvrde kako uz put stalno staju automobili, i da muškarci različite starosti i društvenog statusa plaćaju devojke. Neki su čak i svesni da su devojke prisiljene da bude tamo, ali ih to ne brine - oni žele da dobiju uslugu koju plaćaju.

