(VIDEO) PRVI PUT U ISTORIJI RUSIJE: Nov komandant ratne avijacije je pešadinac - zovu ga ČELIČNA PESNICA i zgazio je teroriste u Siriji

Sergej Surovikin (51) je prvi komandant VKS koji nema iskustva sa avijacijom, prvi put u istoriji ruske, čak i sovjetske vojske, jedan pešadinac je postavljen na čelo vazduhoplovstva. Pod njegovom komandom su sada ne samo vazduhoplovne snage zemlje, već i PVO, kosmička i protivraketne odbrana Rusije.

Surovikin je od marta ove godine bio na čelu ruskih trupa u Siriji, a za to vreme sirijska vojska je uz podršku ruskih snaga uspela da sprovede niz strateških operacija, stavi pod kontrolu veći deo teritorije zemlje, glavne transportne komunikacije, naftna polja, itd. Baš pod njegovom komandom

ruske trupe u Siriji SU, u saradnji sa sirijskim oružanim snagama, postigle maksimalan uspeh u borbi protiv međunarodnog terorizma, gotovo u potpunosti uništavajući njihovo uporište u toj arapskoj republici.

Ukaz o imenovanju generala Surovikina na mesto komandanta VKS Rusije nije objavljen na zvaničnom sajtu Kremlja, ali je tu vest plasirala Krasna zvezda, koja tvrdi da je ukaz potpisan 22. novembra. S obzirom na to da je reč o glasilu Ministarstva odbrane Rusije, niko ne sumnja u verodostojnost informacije.

General Surovikin iza sebe ima ogromno iskustvo. Ratovao je u Avganistanu i Čečeniji. Tri puta je ranjavan. Komandovao je vodom, četom, bataljonom, pukom, divizijom, armijom. Bio je načelnik štaba, komandant vojnog okruga i načelnik Glavne operativne uprave Generalštaba. Dok je bio komandant Istočnog vojnog okruga, aktivno se bavio stvaranjem vojne infrastrukture na Kurilskim ostrvima i na Arktiku.

U vojnim krugovima Surovikina opisuju kao čoveka "teškog karaktera" i principijelnog komandanta, koji bez oklevanja brani svoju tačku gledišta. Veruje se da je takav njegov karakter formiran tokom službe u Avganistanu i Čečeniji.

Vojni eksperti ga nazivaju "čeličnom pesnicom" ruske armije i "velikim komandantom". Analitičari su sigurni da mu rukovođenje novim rodom vojske neće predstavljati problem, s obzirom na njegove organizatorske sposobnosti i bogato iskustvo koje ima, uključujući i ono sirijsko.

On je 1989. godine, za vreme vojnih vežbi, utrčao u zapaljeno borbeno vozilo i odvezao ga dalje od grupe vojnika koja se tu nalazila. Da on to nije uradio, vozilo bi eksplodiralo, a svi vojnici bi stradali.

foto: Printscreen YouTube/Россия 24

Surovikin, tada kapetan, komandovao je kolonom borbenih vozila koju su blokirali protestanti tokom pokušaja državnog udara protiv perestrojke Mihaila Gorbačova, tzv. Avgustovskog puča u Moskvi 1991. godine. Tokom sukoba demonstranata i bezbednosnih snaga tri osobe su poginule, a jedno oklopno vozilo je zapaljeno. Nijedan vojnik nije stradao, ali je Surovikin posle toga bio uhapšen. Naredbu da bude oslobođen lično je dao novi predsednik Ruske Federacije Boris Jeljcin.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: Printscreen YouTube/TV Zvezda

Kurir

Autor: Kurir