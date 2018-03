AUTOBUS ZA PIJANE: Tokio uveo gradsku liniju za one koji vole koju čašicu više

Nakon što se poslednji noćni voz u Tokiju povuče iz saobraćaja, na scenu stupa posebni autobus koji sakuplja sve one koji su zaspali na putu kući i tako promašili svoju stanicu.

Autobus za spasavanje uspavanih radnika najviše ima posla pred kraj godine, kada kompanije organizuju sastanke u kafićima za svoje zaposlene koji na kraju pijani ulaze u metro.



Na liniji Čuo koja polazi iz centra grada i završava se u predgrađu, takvi putnici nisu retkost, a najveći problem predstavlja im to što na silasku nema restorana niti hotela koji rade non-stop.



Karta za "spasilački autobus" košta oko 6.6 evra, a putnike vozi do dela grada u kojem mogu da prespavaju ili sede u kafićima do jutra.

(Kurir.rs/punkufer.hr)

(Foto: YT Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir