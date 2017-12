TILERSON: Američka ambasada će se preseliti u Jerusalim, ali tek za nekoliko godina!

Kako je objasnio, "trebaće neko vreme" da se pronađe mesto za ambasadu, razviju planovi izgradnje, dobiju dozvole izraelske vlade i napravi ambasada".

On je na konferenciji za novinare u Parizu rekao da se to neće dogoditi ove godine, a verovatno ni 2018. godine, prenosi AP. Takođe je dodao da to što je predsednik Donald Tramp priznao Jerusalim kao izraelsku prestonicu "ne nagoveštava konačni status Jerusalima".

Prema njegovim rečima, SAD jasno stavljaju do znanja da dogovor o granicama Jerusalima prepuštaju Izraelcima i Palestincima. Odluka Trampa da prizna Jerusalim kao izraelsku prestonicu razljutila je Palestince i izazvala proteste širom tog regiona.

Kurir.rs/Tanjug

Foto EPA

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO! Šešelj preti samoubistvom zbog Haga!

Kurir

Autor: Kurir