(VIDEO) SMEH ĆE ŠVEĐANIMA DOĆI GLAVE: Poznati gas koriste na nezdrav način

Formalno nije klasifikovan kao takav, ali je poznato je ukoliko se duže koristi može da ugrozi zdravlje.



Savršeno je legalan uprkos opasnim zdravstvenim rizicima, nedavno je otkriveno da se nalazi u slobodnoj prodaji u najmanje dva noćna kluba u Geteborgu, kao i neodređenom broju mesta u Stokholmu na užaslokalnih medicinskih radnika, otkriva lokalni švesdki radio.



Cilindri azotnog oksida se nude se meniju zajedno sa ostalim pićima, posetioc noćnog kluba Džozefin sekaže da se kupuje često kao pivo.



Kod inhalacije azotni oksid proizvodi kratkotrajni euforični efekat koji traje od 20 do 30 sekundi. Međutim poznato je da lek ima štetne efekte na zdravlje, posebno kada se pomeša sa alkoholom.



"Akutni trenutni efekat izbacuje kiseonik iz pluća, što dovodi do dubokog nedostatka kiseonika. Može se onesvestiti, doći do grčeva ili čak do srčane aritmije", rekao je Kai Knudsen, vodeći lekar klinike za anesteziju.

"Nije namenjen da se ovako koristi, ovo je medicinski gas koji se koristi na pogrešan način", rekao je Knudsen, kritijujući činjenice da su pravila toliko nejasna da omogućavaju otvorenu prodaju.



Iako je azotni oksid retko uzrokuje smrt, bilo je smrtnih slučajeva. 1990., 24-godišnjak iz grada Ornskoldsvik umro je kada je udahnuo gas kroz sifon.



Na kraju, prekomerna potrošnja može dovesti do anemije, potkopavajući sposobnost krvi da nosi kiseonik. Rizik od dugotrajnih efekata je naročito visoka za ljude koji doživljavaju nedostatak vitamina B-12.



Azotni oksid je bezbojan gas sa blagim, slatkim mirisom.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

NEVEROVATNO! Ova razmažena maca ima i lift!

Kurir

Autor: Kurir