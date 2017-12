HAJDE DA SE SAMO SASTANEMO: Američki državni sekretar pozvao Kima za sto!

On je ovom izjavom naizgled odstupio od američkih zahteva da Pjongjang treba da najpre prihvati da se bilo kakvi pregovori moraju zasnivati na razoružanju Severne Koreje.

"Hajde da se samo sastanemo", rekao je Tilerson u govoru u Atlantskom savetu u Vašingtonu.



On je na taj način ponudio novo diplomatsko poglavlje u atmosferi povišenih tenzija oko severnokorejskog nuklearnog programa, navodi Rojters.

"Možemo da razgovaramo o vremenu ako hoćete. Možemo da razgovaramo i da li će sto biti okrugao ili četvrtast. A onda možemo da počnemo da izlažemo mapu puta ka kojem bi mogli biti voljni i spremni da radimo", dodao je on, sugerišući da bi se bilo kakvi početni kontakti odnosili na utvrđivanje osnovnih pravila o formalnim pregovorima, navodi agencija.



On je dodao da je Severna Koreja predstavljala i predstavlja direktnu pretnju po SAD.



"Završićemo sa epohom strateškog strpljenja i okrenućemo se periodu strateške odgovornosti.Pretnja je jednostavno suviše ozbiljna da bi nastavili da je ignorišemo. ", kazao je on.

