(VIDEO) KRENULA JE SPIRALA PROPASTI: Arktik je uništen i zbog toga nas čeka užas!

Prosečna temperatura u septembru bila je druga najtoplija od 1900. godine Jedino je toplija bila prošla godina. Površina morskog leda na severnom polu sve je manja i što je još gore led je sve tanji. U avgustu Barentcovo i Čukotsko more bili su za čak 4 stepena topliji od proseka, zbog čega je kasnilo jesenje zamrzavanje. T

Ovaj primer upravo pokazuje kako funkcionišu klimatske promene. Upravo zbog poremećene meteorološke situacije iznad dela Barencovog mora, pre pet godina, kroz to područje probio se hladni polarni vazduh duboko u Evropu i sve do Mediterana. Posledica je bilo zaleđivanje dela Evrope i ogromne štete.

NOAA upozorava da sve veće zagrevanje Arktika, koje je u nekim delovima godine iznosilo i 16 stepeni Celzijusa iznad normale, dovodi do bujanja planktona. Jedno plus drugo, znači više planktona u Arktičkom okeanu, manje leda znači i veće tamne površine planete na tom delu, odnosno otapanje tundre, i umesto da Arktik odbija Sunčevu svetlost u svemir, Arktik Sunčevu toplotu sve više da upija i tako dodatno ubrzava planetarno zagrijavanje

NOAA u svom pregledu navodi da se zbog propadanje okoline na Arktiku već nekoliko godina tamošnje stanovništvo iseljava, jer nema više od čega da živi u takvom okruženju. Inuiti i još neki primitivni narodi, pa i neki belci na severu Kanade i Rusije postali su prve klimatske izbeglice na svetu.

Poslednje dve ili tri godine, društvene mreže i medije preplavili su snimci polarnih medveda koji su se zbog gladi pretvorili u kosture i koji umiru od gladi jer više nema ledenih santi sa kojih bi mogli da love. Naučnici su snimili i kako se neki medvedi dave jer nemaju snage da plivaju kilometrima do sledeće sante leda koje su sve udaljenije zbog otapanja.



Kakav užas očekuje Zemlju kad Arktik do kraja kolapsira, za BBC je objasnio direktor NOAA Džerami Matis. Objasnio je da je Arktik od davnina služio našoj planeti kao frižider.

"A mi smo sada vrata frižidera ostavili otvorenim", kaže Matis. Zaključak njegove agencije je da Arktik čeka smrtna presuda. "Možemo da potvrdimo da on neće ostati zamrznut... Najgore je od svega je što vidimo da se Arktik menja brže nego ikada u istoriji."

Što se ljudi tiče, naselja propadaju u nekad stalno zamrznuto tlo koje se otapa ili ih uništavaju bujice. Dodatno se oslobađa metan iz odmrznute tundre. Metan je mnogo gori od ugljen dioksida i ovakva spirala propasti znači za određeni procenat još ubrzanije otopljenje i propadanje planeta.

Matis je upozorio i na nešto što se tiče apsolutno svih na svetu: "Ubrzava se rast nivoa mora zbog otapanja leda, jer se Arktik zagreva brže nego što smo mogli da predvidimo."

Mislio se da će se nivo popeti najviše nešto malo preko pola metra do kraja veka zbog otapanja Arktika, Antarktika i Grenlanda. Ali sada su se prognoze popele do metra i po, neke pretpostavke idu čak do između 4,3 i 9,9 metara ukoliko do kraja veka srednja temperatura planeta poraste za 3° stepena u odnosu na predindustrijsko doba.

Najnovi udarac pokušajima da se Zemlju spasi je povlačenje Donalda Trampa i njegove administracije iz Pariskog klimatskog sporazuma, što je šokiralo ceo svet.

Kurir.rs/express.hr

Foto printscreen YT

Kurir

Autor: Kurir