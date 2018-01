TRAMP: Benon nije samo izgubio posao, nego i razum!

"Stiv Benon nema ništa na mnom niti sa mojim predsedništvom. Kada je smenjen, ne samo što je izgubio posao, već je izgubio i razum. Stiv ne predstavlja moju bazu - on je tu samo radi sebe samog", saopštio je Tramp.

Benon je prethodno opisao sastanak Trampovog sina s grupom Rusa u Trampovoj kuli kao "izdajnički" i "nepatriotski", a to je rekao autoru Majkl Volfu i upozorio da će se istraga o navodnom dosluhu sa Kremljom fokusirati na pranje novca.

"Slomiće Don juniora kao jaje na nacionalnoj televiziji", rekao je Benon.

Inače, Volf je autor knjige "Vatra i bes: Unutar Trampove Bele kuće", zasnovane na više od 200 intervjua sa predsednikom, najbližim saradnicima i članovima administracije, a u kojoj opisuje unutrašnje borbe u Beloj kući, čak i to da neki od njegovih najbližih saradnika izražavaju prezir prema njemu.

Benon je bio šef Trampove kampanje u poslednja tri meseca, a zatim i glavni strateg Bele kuće sedam meseci, dok nije dobio otkaz i vratio se svom ultradesničarskom sajtu "Brajtbart njuz".

On je naročito oštro kritikovao Trampa zbog sastanka koji se desio u junu 2016. godine, a kojem su osim predsednika, prisustvovali Donald Tramp mlađi,

Trampov zet Džered Kušner, tadašnji šef kampanje Pol Manafort i ruska advokatica Natalija Veselnjickaja, a koji je održan u Trampovoj kuli u Njujorku.

Benon navodi da je Trampov sin otišao na sastanak nakon što su mu posrednici obećali "inkriminišući materijal" protiv Hilari Klinton, glavne rivalke Donalda Trampa u predsedničkoj trci.

"Tri viša zvaničnika kampanje su mislila da bi bila dobra ideja da se sastanu sa stranom vladom u Kuli Tramp u sobi za konferencije na 25. spratu - bez advokata! Čak i da su mislili da to nije izdaja, niti nepatriotsko niti neko loše sra*e - a ja mislim da je to upravo sve to bilo - trebalo je odmah da pozovu FBI", naveo je Benon i dodao da je takav sastanak trebalo da se odvija u prisustvu advokata a da se informacije sa sastanka objave u medijima.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: AP/Evan Vucci, File

Kurir

Autor: Tanjug