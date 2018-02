(VIDEO) BIĆU PROFESIONALNI UBICA U ŠKOLI: Napadač priznao zločin jezivom porukom, FBI imao dojavu!

"Kruz je rekao da je on napadač koji je ušao u školu naoružan sa puškom 'R-15' i počeo da puca na učenike na hodnicima", navodi se u spisima suda.

Dodaje se da je priznao i da je sa sobom poneo dodatnu municiju.

Kruz (19) je bacio oružje i pokušao da se stopi s masom učenika i tako pobegne.

BBC prenosi da je Kruz navodno uspeo da pobegne sa mesta zločina i da je, pre nego što je uhapšen sat vremena posle napada, bio u Volmartu i Mekdonaldsu.

U međuvremenu su se pojavile nove informacije o Kruzu, među kojima da je legalno kupio automatsku pušku i da je na društvenim mrežama u objavama na neki način možda i najavio napad, sto je bio predmet istrage Federalnog istražnog biroa prošle godine.

FBI je priznao da je u septembru prošle godine dobio dojavu o pretećoj poruci na internetu u kojoj je stajalo: "Biću profesionalni ubica u školi".

Taj komentar je pod imenom Nikolas Kruz objavljen na tuđem Jutjub video kanalu, a sada se veruje da je to učinio upravo osumnjičeni za napad u školi.

Agenti FBI, međutim, tada nisu imali informacije koje bi otkrile "vreme, lokaciju i pravi identitet" osobe koja je objavila preteću poruku, rekao je novinarima specijalni agent Robert Laski iz Džeksonvila.

Jutjub je uklonio preteću poruku, a FBI je odustao od dalje istrage.

U napadu je ubijeno 17 osoba, 15 povređeno, a BBC navodi da je među žrtvama dosad identifikovano 12 učenika koji su imali između 14 i 18 godina.

Sudija u Floridi naredio je da Kruz bude zadržan u pritvoru bez prava na kauciju. Kruz se na saslušanju u sudu pojavio u narandžastom odelu sa lisicama na rukama iza leđa, a njegova advokatica koja ga je rukom obgrlila, nije podnosila žalbu na odluku suda.

Kako je agencija prethodno izvestila, vođa ekstremističke rasističke organizacije Republika Florida Džordan Džereb izjavio je da je Kruz bio član njegove grupe i da je učestvovao u njihovim paravojnim vežbama u Talahasiju.

Nikolas Kruz je uhapšen nakon što je u sredu u srednjoj školi u Parklendu na Floridi započeo pucnjavu i usmrtio 17 osoba, a optužen je po 17 tački za ubistvo sa predumišljajem.

Džordan Džereb je za AP objasnio da njegova grupa želi da Florida postane njihova lična država belaca i naglasio da nije lično poznavao Kruza kao i da se on "ponašao po sopstvenom nahođenju po pitanju toga što je uradio i samo on je odgovoran za to".

Džereb je takođe rekao da je Kruz imao "problem sa devojkom" i da veruje da vreme napada koji je izveden na Dan zaljubljenih, nije slučajnost.

Kako je AP prethodno preneo, američki predsednik Donald Tramp je u obraćanju naciji povodom tragičnog događaja na Floridi rekao da nijedno dete ne bi trebalo da ide u školu strahujući za svoj život i ocenio da je narod "udružen poput jedne velike američke porodice".

Najavio je i da će otputovati na Floridu kako bi se sastao sa porodicama žrtava, a američka agencija je naglasila da Tramp nije pomenuo oružje niti kontrolu oružja.

Kruza je bivši učenik škole gde je izveo napad.

Ovo je, kako je BBC preneo, verovatno 18. pucnjava u školi u SAD ove godine, a 291 od 2013. godine.

Do pucnjave je došlo u školi u gradu Parklend, oko 72 kilometara severno od Majamija koju pohađa više od 3.000 đaka.

