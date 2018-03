(VIDEO) OZAKONJENI DIVLJI ZAPAD: U ovom gradu u SAD posedovanje oružja je OBAVEZNO, a evo kako to utiče na kriminal

Dok se širom SAD vodi rasprava o strožim uslovima za nabavku i posedovanje oružja, u ovom gradu je to obavezno

U Kinsou u američkoj državi Džordžiji, lokalni zakon kaže da "svaki glava porodice koja živi u gradu je mora da ima vatreno oružje".



"Ako želite da u ovom gradu počinite zločin - da li ćete se usuditi na to ako znate da je vlasnik kuće građanin koji poštuje zakon?", pita gradonačelnik Derek Isterling. Vejn Arnold je jedan od tih građana. Među oružjem koje poseduje je puška AR-15, brojni pištolji i mnogo više.



"To mi daje mogućnost da se branim, za razliku od mesta gde ne mogu da nosim oružje", tvrdi Arnold. Možda zakon kaže da morate da imate pištolj, ali policija tvrdi da se on ne sprovodi.



Zakon postoji još od osnivanja grada, ali je aktuelizovan 1982. godine a ideja je bila da se smanji kriminal, kaže poručnik Kreg Grejdon. "To je, takođe, manje-više politička izjava zbog grada Mortona Grouva u Ilinoisu koji je zabranio oružje na svojoj teritoriji", tvrdi on.



Danas je Kinsou, grad od oko 33.000 ljudi, u poslednjih 6 godina je imao samo jedno ubistvo, a nasilni zločini su ispod dva odsto svih zločina. Ali nije jasno da li to ima veze sa zakonom o oružju.



Gradski zvaničnici kažu da je njihov odnos sa zajednicom ključni faktor u održavanju javne bezbednosti. "Ne možemo reći da je samo zakon zaslužan za to", kaže Grejdon. "Ne gledajte samo na uredbu."

Zbog neobične prakse gradski zvaničnici dobijaju pitanja o ovom zakonu iz velikog broja gradova.

"Dobijamo dosta poziva, i razgovaramo o kontroli kriminala, sigurnosti posedovanja oružja", kaže Grejdon.



"Prva stvar koju većina ljudi kaže kada nas upoznaju je da ne očekuje takvu zajednicu", kaže gradonačelnik Isterling. "Ne znam šta očekuju od nas, ali mi smo sasvim obični", kaže on.



"Ljudi očekuju Divlji Zapad, ali to nije tako", kaže Arnold. "To je striktno vezamo za odbranu u kući. Nema obračuna revolveraša na ulici", tvrdi on.

Kurir.rs/CNN

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir