(VIDEO) AVGANISTANCI NAZVALI DETE PO DONALDU TRAMPU: Mislili su da će im ime doneti sreću, ali ih je rodbina proterala!

Naime, njihovi rođaci i komšije bili su toliko besni što je otac deteta raskrstio s tradicijom i svom sinu nadenuo nemuslimansko ime, da je Asadulah Poja morao da se sa porodicom iseli u Kabul, a putem interneta čak im je prećeno smrću, prenosi danas AP.

Kada mu je supruga rodila treće dete u avgustu 2016, Poja je istog časa pomislio na Donalda Trampa, jer je upravo pročitao prevod knjige "Tramp: Kako se obogatiti", koji je 2004. objavila tadašnja zvezda rijaliti programa "Šegrt".

"Pomislio sam tada: To je veliki čovek", rekao je Poja, koji je bez rasmišljanja nazvao sina po Trampu nadajući se da će mu to doneti sreću, ali - to se nije dogodilo, zaključuje američka agencija.

