(VIDEO) PUTIN PONOVO PREDSEDNIK RUSIJE: Evo šta je poručio narodu posle ubedljive pobede

On je izjavio da su rezultati na predsedničkim izborima priznanje njegovom radu, kao i poverenje građana. On je dodao da u rezultatima glasanja vidi poverenje i nadu u razvoj zemlje i pozvao da se sačuva jedinstvo.

"Vidim u tome priznanje onoga što je urađeno poslednjih godina u teškim uslovima — poverenje i nadu naših ljudi u to da radimo isto tako naporno, odgovorno i sa još više rezultata“, rekao je Putin na mitingu-koncertu „Rusija. Sevastopolj. Krim“ u čast dvogošnjice ulaska Krima u sastav Rusije.

On je pozvao da na očuvanje jedinstva u zemlji.

„Dragi moji, vrlo je važno sačuvati jedinstvo, vrlo je važno privući na svoju stranu i one koji su glasali za druge kandidate. To jedinstvo nam je važno kako bismo išli napred, a za to nam je potrebno da osetimo da su sa nama svi građani zemlje“, rekao je ruski predsednik.

"Rusiji je potreban napredak i mi ćemo to uraditi zajedno", rekao je Putin, objašnjavajući zašto je narod glasao za njega. Putin je zahvalio svima koji su podržali njegovu kandidaturu na izborima za predsednika Rusije.

"Hvala za rezultat", rekao je Putin. "Rusija mora da uspe, treba da počne da radi", rekao je.

Prema preliminarnim izborima CIK-a, Vladimir Putin je dobio 75 odsto glasova na kraju obrađenih 45 odsto biračkih listića.

Foto: Reuters/David Mdzinarishvili

