PUTIN PORUČIO: Biće promena u vladi odmah posle inauguracije u maju!

Ruski predsednik Vladimir Putin, koji ubedljivo vodi na danas održanim predsedničkim izborima u Rusiji i praktično je na pragu novog šestogodišnjeg mandata, poručuje da će posle inauguracije biti promena u vladi. On je najavio i da će inauguracija će biti održana 7. maja.

„Uopšte, sve promene u Vladi treba da izvrši predsednik nakon stupanja na novi mandat i zato ću o tome misliti sada o tome i kako to da se uradi“, rekao je Putin.

Na pitanje novinara u izbornom štabu da li razmišlja o narednom mandatu 2030. godine, kaže da je smešno pitati ga tako nešto i dodao: "Da li ću doživeti stotu"?

Prokomentarisao je i to što je ruskim državljanima u Ukrajini bilo onemogućeno da glasa, rekavši da je to bezobrazluk, ali da Rusija na to neće odgovarati.

On je podsetio i na slučaj trovanja Sergeja Skripalja u Velikoj Britaniji i odbacio je britanske optužbe o umešnaosti Rusije u trovanje nekadašnjeg agenta nazvavši to besmislicama.

„Da je to zaista bila otrovna supstanca, ljudi bi odmah umrli. Rusija je spremna da sarađuje u ovom slučaju, ali je potrebno i da druge zemlje pokažu interesovanje za to“.

„Rusija nema hemijsko oružje. Uništili smo ga, za razliku od naših partnera“, dodao je on. Putin , ali je rekao da je Rusija spremna da sarađuje u istrazi.

