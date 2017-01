AMERIČKI OBAVEŠTAJCI TVRDE: Putin je uticao na izbore u Americi! Evo šta je bio njegov glavni cilj!

Američki obaveštajni zvaničnici objavili su u petak javnu verziju izveštaja na 25 stranica, pošto su prethodno o izveštaju obavestili budućeg predsednika SAD Donalda Trampa i glavne kongresmene iz duže, poverljive verzije.

U izveštaju se navodi da ruski napori da utiču na predsedničke izbore 2016. predstavljaju najnoviji pokušaj dugogodišnjeg nastojanja Moskve da podrije liberalni demokratski poredak SAD. Kako se navodi u izveštaju obim ruskih aktivnosti bio je mnogo veći u odnosu na prethodne operacije.

U izveštaju se navodi da je ruska vlada jasno razvila veću naklonost prema Donaldu Trampu.

Takođe se kaže da je cilj ruskog mešanja bio da podrije veru javnosti u američki demokratski proces, da ocrni kandidatkinju Demokratske stranke Hilari Klinton i naškodi njenoj šansi za izbor za predsednicu države.

Navodi iz ovog izveštaja procureli su u javnost i pre nego što su objavljeni.

Posle sastanka sa šefovima obaveštajnih službi u Njujorku, koji su mu predstavili izveštaj, Donald Tramp nije otvoreno prihvatio ocenu obaveštajne zajednice da se Rusija mešala u predsedničku kampanju, već je samo rekao da svi pokušaji hakovanja "nisu imali apsolutno nikakvog efekta" na ishod izbora.

Tramp je potvrdio mogućnost da je Rusija hakovala niz američkih ciljeva, uključujući Nacionalni komitet Demokratske stranke, ali je "tvrdio da to nije imalo nikakvog uticaja na ishod izbora" objavio je večeras "Njujork tajms".

U saopštenju izdatom pošto su ga viši američki obaveštajni i policijski zvaničnici informisali, Tramp je rekao: "Dok Rusija, Kina, druge zemlje, spoljne grupe i pojedinci stalno pokušavaju da se probiju u sajber infrastrukturu naših državnih institucija, preduzeća i organizacija, uključujući Nacionalni komitet Demokratske stranke, nije bilo apsolutno nikakvog efekta na ishod izbora uključujući i činjenicu da nije bilo nikakve manipulacije glasačkim mašinama", preneo je "Njujork tajms".

Tramp koji je rekao posle dvočasovnog sastanka da je razgovor sa šefovima obaveštajnih službi "bio konstruktivan" rekao je i da želi da njegova vlada u prvih 90 dana razradi plan da se "agresivno bori da zaustavi sajber napade".

Tramp je naveo u saopštenju posle sastanka da u SAD "vlada, organizacije, udruženja ili firme treba da ojačaju napore za sajber sigurnost".

On je rekao i da metode kako će se to raditi ne treba da budu tema javne rasprave, da to ne bi koristilo onima koji "nastoje da nam naškode".

Tramp je do sada izražavao veliku sumnjičavost prema obaveštajnm zaključcima da je Rusija iza pokušaja mešanja u novembarske izbore.

Autor: Agencija BETA