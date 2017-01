NEMA ŠALE SA TRAMPOM: MUP-u SAD ukinut tviter nalog!

Ta služba je retvitovala par fotografija koje se, očigledno, nisu dopale Trampu, a na kojima se broj ljudi koji su svojevremeno prisustvovali inauguraciji dosadašnjeg predsednika Baraka Obame upoređuje sa brojem prisutnih na jučerašnjoj Trampovoj inauguraciji, prenosi AP.

">January 21, 2017

U prvoj retvitovanoj poruci se tvrdi da je Trampovoj inaguraciji prisustovao daleko manji broj ljudi nego što ih je bilo na Obaminoj 2009. godine.

@NatlParkService bullshit! Don't you dare apologize. Not about a POTUS & Congress ready to give up NPS lands who can't handle criticism. pic.twitter.com/oOGSMyyaqn

">January 21, 2017

U drugoj poruci objavljenoj na Tviter nalogu službe Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su veb stranice sa nekim pitanjima, uključujući klimatske promene, uklonjene sa sajta Bele kuće.

We regret the mistaken RTs from our account yesterday and look forward to continuing to share the beauty and history of our parks with you pic.twitter.com/mctNNvlrmv