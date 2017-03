ASTROFIZIČAR SA HARVARDA TVRDI: Ovo je dokaz da su vanzemljci kontaktirali čovečanstvo (FOTO)

Avi Loeb, profesor sa Harvard Smitsonijan centra za astrofiziku smatra da ljudi već imaju dokaz o postojanju života izvan planete Zemlje. On je nedavno na internetu objavio rad u kom tvrdi da brzi radijski prasak (FRB), neobični radijski talas otkriven 2007. godine koji naučnici ne mogu da objasne, može biti dokaz da vanzemaljci postoje.



Loeb u ovom radu nazvanom “Fast Radio Bursts from Extragalactic Light Sails” spekuliše da FRB može biti nuspojava predajnika veličine planete koji pokreću međuzvezdane svemirske brodove kroz svemir uz pomoć svetlosne tehnologije iz daleka.



"Brzi radijski prasak je prekomerno svetao zbog toga što je kratkoročan i potiče iz velikih daljina i ne možemo da sa sigurnošću ustanovimo bilo kakav prirodni izvor ove pojave", napisao je u svom radu Loeb i dodao da je mogućnost da je on tehnološkog porekla vredna razmatranja.





Časopis "Astrophysical Journal Letters" planira da objavi ovaj rad koji je Loeb napisao zajedno sa harvardskim kolegom Manasvi Lingamom. U radu, njih dvojica iznose teoriju da bi uređaj sposoban da emituje toliku količinu energije kroz svemir morao da ima vodeni hladnjak i da bude otprilike duplo veći od Zemlje da se ne bi otopio od energije koju emituje.Međutim, izgradnja takvog uređaja nije nemoguća i teoretski bi on mogao da kroz svemir pokreće svemirski brod težak milion tona ili 20 puta veću krstaricu od one koju je čovek napravio.Ova teorija objašnjava zašto bi FRB dolazio do Zemlje samo naizmenično: svemirski brod, odašiljač i Zemlja bi se neprestano kretali u međusobnom odnosu.

Autor: Foto: Pixabay,Foto: Wikipedia