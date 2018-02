SRAMOTA U BEČU: Albanac ubio Srbina, porota smatra da nije kriv

Osmočlana porota je, naime, jednoglasno odbacila optužnicu za ubistvo jer su članovi smatrali da Škeljzen nije bio taj koji je usmrtio Igora, ali tu odluku porote nisu prihvatile sudije, koji su, prema rečima predsedavajućeg Georga Olšaka, odlučili da je porota pogrešila.

Zbog sudijske trojke Škeljzenu će se ponovo suditi, a do tada ostaje u istražnom pritvoru i pored zahteva advokata da se pusti na slobodu. O slučaju sada mora da odluči Viši sud koji će, najverovatnije, slučaj vratiti na prvu instancu tako da se novo suđenje može očekivati iduće godine.

Poslednjeg dana suđenja saslušan je veštak Kriminalističke službe Austrije, koja je tri sata posle zločina tražila tragove baruta na rukama i odeći optuženog. Iako pištolj tokarev, koji je korišćen u zločinu, rasipa barut, ona je naglasila da na rukama i jakni optuženog gotovo nije bilo nikakvih tragova!

Prema njenoj oceni, premalo je tragova bilo da se Škeljzen može osumnjičiti za ispaljivanje smrtonosnog hica. Ona je, istovremeno, priznala da se pranjem i snažnim trljanjem ruku može ukloniti 60 odsto tragova, ali dodaje da kod optuženog nisu nađeni gotovo nikakvi tragovi.

"Ishod istrage ne govori u prilog tome da je on ispalio metak - ocenila je ona.

Tužilac Kristof Vancata podsetio je porotu da je optuženi najpre priznao zločin i da je apsolutno jasno da je on ispalio smrtonosni metak. To što na njemu nisu nađeni tragovi baruta on ne vidi kao činjenicu koja bi Škeljzena mogla da oslobodi optužbe. Štaviše, tužilac je uveren da je Igor ubijen s namerom, a da je motiv svađa zbog devojke.

