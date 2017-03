BELORUSKI AVION NALETEO NA JATO PTICA: Odmah nakon poletanja primoran da se vrati u Minsk!

"'Boing 737-550' poleteo je iz Minska u 18:05 sati po lokalnom vremenu u pravcu Sankt Peterburga. Nakon poletanja, naišao je na jato ptica na visini od oko 150 metara. Pilot je odlučio da vrati avion na aerodrom u Minsku", navodi se u saopštenju, prenosi Tas s.

"Belavia" je precizirala da tom prilikom niko nije povređen.

The plane Belavia airlines with departure from Minsk airport collided with a flock of birds https://t.co/uoHR3VyIz6 #news #Russia