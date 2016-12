(FOTO) BLIŽI IM SE KRAJ: Ubijen jedan od glavnih vođa lidera Islamske države!

Portparol je rekao da je u ponedeljak ubijen Abu Džandal el Kuvajti, član "ratnog komiteta Islamske države" u blizini Rake, na severu Sirije.

Raka je glavno uporište džihadista u Siriji, napominje Rojters. Sirijska Opservatorija za ljudska prava, objavila je u utorak da je najverovatnije ubijen jedan od komandanata Islamske države.

Islamska država se tim povodom nije oglašavala. Kuvajti je učestvovao u osvajanju Palmire početkom meseca, a potom je otišao u Tabku da bi učvrstio odbranu džihadista u borbi protiv pripadnika Demokratskih snaga Sirije (SDF).

#ISIS supporters report the death of Abu Jandal Al-Kuwaiti, senior commander in the #Raqqah area. Was killed in battle with Kurdish forces. pic.twitter.com/0MBX3R2tVu