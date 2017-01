(VIDEO) ĆERKA (7) DŽIHADISTE PISALA TRAMPU: Učinite nešto za decu Sirije!

"Morate nešto da uradite za decu Sirije jer su ona kao i vaša deca i zaslužuju mir isto kao i vi", navela je u pismu Bana, koja je u decembru evakuisana iz Alepa i prebačena u Tursku.

Njena majka Fatema, koja joj pomaže oko korišćenja Tvitera, poslala je pismo Bi-Bi-Siju. Ona tvdi da je Bana napisala pismo nekoliko dana uoči inauguracije Donalda Trampa pošto ga je "mnogo puta videla na televiziji".

"Ja sam deo sirijske dece koja pate zbog rata u Siriji. Sada u Turskoj, mogu da idem napolje i uživam. Mogu da idem i u školu, iako još nisam krenula. Zato je mir važan za sve, uključujući i vas", navodi se u pismu devojčice.Bana je istakla da milioni sirijske dece nisu u poziciji kao što je ona i da pate.

Bana Alabed: Syrian tweeting girl pens letter to Trump https://t.co/J9F9B4kMZV — BBC News US (@BBCNewsUS)

">January 24, 2017

"Neki od mojih prijatelja su poginuli. Mnogo mi je žao i želela bih da su sa mnom da se igramo. U Alepu nisam mogla da se igram, to je grad smrti", navela je Bana.

Ovo možda ne bi bilo ništa neobično da se ponovo ne postavlja pitanje da li se ovo dete neko ponovo zloupotrebljava zarad političkih ciljeva. Mnogi su se pitali kako dete od sedam godina na svom Tviter profilu, na savršenom engleskom jeziku, svakodnevno izveštavala o ratnim strahotama.

Sirijska Ana Frank, kako su je nazvali, imala je svega dve godine kada je izbio krvavi rat, ali je kao sedmogodišnjakinja na svom tvitu već ispisivala jasne i određene političke stavove?

Javljala se na svakih nekoliko minuta iz razorenog Alepa, u kom uglavnom nema struje i vode, a kamoli interneta, pa se postavljalo logično pitanje kako i ko stoji iza nje.

Redžep Tajip Erdogan, predsednik Turske, primio je Banu Alabed posle evakuacije iz Alepa, ali tada je otkriveno da je na prijem malena Bana došla sa OCEM i to ne bi bilo ništa čudnao da ova devojčica nije mesecima pre toga pisala da nema oca i kako je on ubijen u bombardovanju. Da skandal bude još veći ispostavilo se da je on ne samo živ i zdrav, već i blizak teroristima Islamske države. Ubrzo su mnogobrojni korisnici na društvenim mrežama objavili fotografije Baninog oca sa džihadistima.

