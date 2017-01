CRNE KUTIJE OTKRILE UZROK TRAGEDIJE: Evo zbog čega je ruski avion pao u Crno more! Planeta 14:05, 10.01.2017. 2

Uzrok pada ruskog aviona TU-154 u Crno more je preopterećenost i greška kopilota, prenose pojedini ruski mediji pozivajući se na izvore iz Ministarstva odbrane, ali zvanična Moskva to demantuje.

Avion u kojem su bili pripadnici ruskog vojnog hora Aleksandrov, koji su leteli za Siriju na proslavu, pao je zbog nekoliko povezanih uzroka, tvrde ruski mediji pozivajući se na podatke iz crnih kutija. Informacije iz crnih kutija pokazuju da je avion bio maksimalno opterećen prilikom poletanja iz Sočija, gde je sleteo na dopunu goriva. Pored punih rezervoara, i tovarni prostor bio je napunjen do maksimuma.

Kako su navodno utvrdili stručnjaci, u trećem minutu poletanja, na visini od oko 450 metara, kopilot Aleksandar Rovenskij pomešao je komande stajnog trapa i zakrilca i umesto da uvuče stajni trap, pomerio je zakrilca iz položaja za poletanje. Zbog toga je avion, koji je bio veoma opterećen, počeo da gubi brzinu, ušao u prevučeni let, izgubio visinu pri uzletanju i pao, tvrde ruski mediji.

"Piloti Roman Volkov i Aleksandar Rovenski u prvim sekundama bili su zbunjeni, ali su reagovali brzo i pokušali sve da izvuku avion. Međutim, nedostajalo im je visine i brzine da bi mogli da spreče tragediju. Prvo je u površinu mora udario repni deo aviona, a zatim desno krilo, posle čega se avion raspao", rekli su izvori iz ruskog Ministarstva odbrane.

FOTO: AP

Piloti koji su leteli na ovom tipu aviona potvrđuju ovakvu mogućnost. Kažu da se komande zakrilaca i stajnog trapa nalaze jedne uz druge u gornjem, desnom uglu kabine, iznad vetrobranskog stakla. Komande zakrilaca su levo, a stajnog trapa desno i moguće je da kopilot, koji sedi pored njih i zadužen je za njihovu kontrolu, nije obratio dovoljno pažnje i da je pomerio pogrešnu komandu.

Ruski mediji navode i da je jedan od mogućih uzroka to što posada nije prošla obuku za reagovanje u kritičnim situacijama.

"U vojnoj pilotskoj školi, koju su prošli Volkov i Rovenski, verovatno nisu obučavani za reagovanje u kritičnim situacijama na niskim visinama. Da su izbegli prevučeni let, mogli su da izvuku avion. Pored toga, velike su šanse da bi uspeli da izvuku avion da on nije bio pretovaren. O tome da je avion bio pretežak govori i to što je prvo udario repnim delom u vodu", tvrde izvori ruskih medija iz komisije koja je istraživala nesreću.

Avion TU-154 ruskog Ministarstva odbrane srušio se u Crno more odmah posle poletanja iz Sočija, a u njemu je poginulo 92 ljudi.

(RT)

http://chats.viber.com/kurir