DEMOKRATE UDARILE PREKO KONGRESA: Tramp neće moći da naredi upotrebu nuklearnog oružja!

Američki zakonodavci u oba doma Kongresa predložili su zakon kojim bi bilo ukinuto ovlašćenje predsednika SAD da prvi ispali nuklearni projektil na neprijatelja, ako Kongres nije formalno objavio rat. O zakonu se dugo raspravljalo, međutim, tek s odlaskom Barka Obame sa čela države, takav zakon je zaista predložen, piše Newsweek.rs.



"Nuklearni rat predstavlja veliki rizik po opstanak čovečanstva. Istovremeno, predsednik Tramp je rekao kako bi koristio nuklearno oružje protiv terorista. Nažalost, dosadašnja poltika pružala je predsediku mogućnost da prvi iskoristi nuklearno oružje u konfliktu. U krizi sa zemljom koja je takođe poseduje nuklearni arsenal, takva politika drastično povećava šanse neplanirane nuklearne eskalacije", izjavio je senator Edvard Marki koji je predstavio zakon Kongresu.





Zakon su prve podržale grupe koje se zalažu za razoružavanje, kao što je "Global Security Program".

Iako je Donald Tramp sugerisao da će "ukinuti sankcije Rusiji, ako pristane da potpiše sporazum o nuklearnom oružju", izjave koje je davao tokom kampanje zabrinule su američke političare.





Sen. Markey and Rep. Lieu have introduced legislation to prohibit Trump from launching a nuclear first strike w/o Cong. Declaration of War: pic.twitter.com/y7seV7bDSR

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes