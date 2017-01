DEVOJČICA (18) OTETA KAO BEBA OPROSTILA OTMIČARKI: Ona će uvek biti moja majka!

Mobli je rekla u emisiji "Dobro jutro Ameriko" na televiziji ABC da će Glorija Vilijams (51), osumnjičena za kidnapovanje, "uvek biti njena majka, ona nije zločinac". Devojka je prošlog vikenda upoznala svoje biološke roditelje u Južnoj Kaliforniji, gde je i pronađena, navodi agencija AP.

"Osećam da im to dugujem, da im pružim šansu, da ih upoznam", kazala je ona.

Mobli je rekla da zna da bi joj život najverovatnije bio mnogo drugačiji da nije kidnapovana i da joj je drago što je saznala da ima još jednu porodicu. Kako je navela, povredilo je kada je videla da policija stavlja lisice ženi koju je do tog trenutka smatrala majkom.

Amerikanca je rekla da je oprostila Vilijamsovoj na toj jednoj grešci, navodeći da joj je pružila "najbolji život".

"Razumem da je pogrešila, ali nemojte samo da je zatvorite i bacite ključ, kao da je sve što je uradila bilo grozno", navela je ona.

Devojka je pronađena prošle nedelje. Identifikovana je DNK analizom, a istragom je utvrdjeno da nije znala da je oteta niti koje je ime nosila po rođenju. Moblijevu je 1998. godine iz porodilišta otela žena koja se predstavila kao medicinska sestra, nekiliko sati po rođenju.

