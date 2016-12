DOJČE VELE: Putin svojim potezom matirao Obamu!

Šah je ruski nacionalni sport. Gazda Kremlja, Putin, pak posebno voli azijske borilačke veštine, kod kojih se – slično šahu – protivniku parira tako što se na napad ne odgovora uvek kontranapadom, nego se prvo eskivira.To sportsko pravilo ovih dana je našlo primenu u politici.

Barak Obama naređuje proterivanje ruskih diplomata iz Sjedinjenih Država. Obamina paljba pre odlaska iz Bele kuće i u Vašingtonu svi računaju da će Rusija odgovoriti sličnom merom. Ali, ništa od toga. Putin je izgleda shvatio šta je Obamin pravi cilj: da izvrši uticaj na spoljnu politiku budućeg američkog predsednika Donalda Trampa.

Gazda Kremlja je parirao na njemu svojstven način: Sve američke diplomate u Moskvi pozvao je da sa svojim porodicama i decom dođu u Kremlj na Novogodišnje slavlje.

Moskva će odgovarajuće televizijske slike poslati širom sveta – a uskoro i slike ruskih porodica sa decom, koje na brzinu moraju da napuste Vašington, baš sada, neposredno pred Božić po Julijanskom kalendaru. Ne samo da što pre moraju da napuste Sjedinjene Države – porodice diplomata sa decom biće prebačene vojnim avionom.

Za mnoge će Putin delovati kao državnik: miran i suveren. A Obama, međutim, kao neko ko ne može da prevaziđe svoj animozitet prema određenim političarima – Vladimiru Putinu ili Benjaminu Netanjahuu.

U svim tim diplomatskom razmiricama radi se pre svega o Donaldu Trampu, o njegovoj budućoj spoljnoj politici. Jer, Tramp je u više navrata izjavio da želi bolje odnose sa Kremljom, a to će mu teško poći za rukom u neprijateljskoj diplomatskoj atmosferi: Mnogi u Senatu nisu baš voljni da prate Trampov proruski kurs.

Naprotiv, vodeći konzervativni političari pozivaju na dalje, strože kazne za Moskvu, i odbacuju Reksa Tilersona kao novog američkog ministra spoljnih poslova.

Tramp je Tilersona odabrao i zbog toga što on podržava novi početak u odnosima sa Rusijom. Ali da bi bio šef Stejt departmenta, u nedeljama nakon stupanja na dužnost, prvo mu je potrebno odobrenje Senata.

Obamino vreme ističe, pa dok je još na funkciji pokušava da izazove razdor kod republikanaca i što više njih udalji od Trampa. Obamin svakako legitiman cilj pri tom jeste da spase što više svog političkog nasleđa.

Dakle, šta sledi? Kako će se to nastaviti?

Tramp će morati da odloži poboljšanje odnosa sa Rusijom za nekoliko nedelja. Prioritet ima potvrda njegovog kabineta od strane Senata. Putin to razume. On će čekati, i pomoći će Trampu javnim izjavama gde god to bude mogao.Koliko god se vremena menjala: Šah je bio i ostao ruski nacionalni sport.

(Dojče vele)

