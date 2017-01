DRAMATIČNA PROGNOZA TRAMPOVOG AMBASADORA: Evro će živeti još 18 meseci!

Maloh, koji je predsednik i glavni izvršni direktor kompanije Global Fiducijary Governance i "Ruzvelt grupe", rekao je u intervjuu za britanski javni servis Bi-Bi-Si (BBC) da bi zauzeo "kratku poziciju" na berzi u trgovanju s evrom, što znači da bi se kladio na pad vrednosti jedinstvene valute."Jedna od stvari koje bih uradio u 2017. jeste zauzimanje kratke pozicije prema evru. Mislim da je to valuta koja je ne samo na izdisaju, već ima stvarni problem i mogla bi da doživi slom u narednih godinu do godinu i po dana", kazao je on.

"Nisam jedina osoba ili ekonomista sa takvim pogledom na stvari. Neko priznat kao Džozef Stiglic, čuveni ekonomista Svetske banke, napisao je celu knjigu na tu temu", dodao je Maloh.Osvrćući se na perspektive britansko-američke privredne saradnje, ocenio je da bi Britanija mogla da dogovori "uzajamno koristan" sprazum o slobodnoj trgovini sa Amerikom za samo 90 dana.Uprkos preprekama, kako je naveo, Britanija će dobiti sporazum o slobodnoj trgovini pre drugih u EU, a izbori u Holandiji, Francuskoj i Nemačkoj bi, smatra, mogli da dovedu do fundamentalne reorganizacije unije.

"Lično nisam siguran da će biti Evropske unije sa kojom bi se pregovaralo o slobodnoj trgovini", rekao je Maloh.Na pitanje da li će potencijalno biti više bilateralnih sporazuma sa različitim zemljama, odgovorio je da smatra da su "izgledi za to, u izmenjenoj političkoj stvarnosti, veći"."Mislim da se Donald Tramp jako protivi nadnacionalnim organizacijama, on veruje u nacionalne države, u bilateralne odnose, i mislim da on smatra da je EU promašila svoj cilj. Čini mi se takođe da Tramp smatra da se EU u poslednjih nekoliko decenija jako izokrenula, najviše pogodujući Nemačkoj", naveo je Maloh.

Dodao je da su sadašnji pregovori o slobodnoj trgovini između SAD i EU, pod nazivom Partnerstvo za transatlantsku trgovinu i inesticije (TTIP) - "mrtvi", te da je za Sjedinjene Države najbolje ako Britanija sprovede "čist" Bregzit.Kada jednom bude izvan jedinstvenog tržišta i carinske unije, Velika Britanija može da zaobiđe "birokrate u Briselu" i da "napravi sporazum o slobodnoj trgovini", rekao je.

Maloh je ocenio da bi bilo kakav pokušaj EU da blokira Britaniju da započne pregovore sa SAD-om bio "apsurdan" i bio bi nalik "mužu koji pokušava da spreči ženu da počini preljubu", oreneo je Bi-Bi-Si.

(Tanjug)

