DRAMATIČNO UPOZORENJE PUTINA: NATO pokušava da nas uvuče u rat!

On je dodao da severnoatlantska alijansa nastavlja da se meša u unutrašnja pitanja Rusije. Otpužbe su izrečene na sastanku Putina i visokih pripadnika bezbednosne službe FSB.

Ruski lider je upozorio da poslednjih nekoliko godina "globalna sigurnost nije napredovala, već su pojedine pretnje postale samo ozbiljnije".

"NATO sa novim zadatkom da spreči Rusiju je jedna takva pretnja. To je cilj koji se krije iza širenja vojnog bloka. To se i ranije dešavalo, ali su sada pronašli novo opravdanje za koje oni veruju da je ozbiljno", rekao je Putin. On je dodao i da NATO "stalno provocira Rusiju i pokušava da je uvuče u sukob".

"Ulažu napore da se umešaju u naša unutrašnja pitanja sa ciljem da destabilizuju društveni i politički poretka u Rusiji" rekao je ruski predsednik.

" Krvoproliće u velikom broju bliskoistočnih, afričkih i azijskih zemalja se nastavlja i u tome aktivno učestvuju međunarodne terorističke grupe uz primanje tajne, pa čak i dirketne podrške od pojedinih zemalja", rekao je danas Putin na sastanku sa bezbednosnom službom FSB.

Ranije je nekadašnji šef FSB, a danas na čelu bezbednosnog saveta, Nikolaj Patrušev izjavio da Rusija "poseduje dokaze da pojedine države i uticajne kompanije sarađuju sa teroristima".

"Nastavljamo sa prikupljanjem dokaza da neke države i veoma uticajne međunarodne kompanije sarađuju s terorističkim grupama. Govorimo o kupovini nafte i ostalih sirovina od terorista kao i plaćanju dozvola za proizvodnju i transport robe na teritorijama koje oni kontrolišu", rekao je Patrušev u intervjuu ruskoj "Gazeti".

(Spuitnjik)

