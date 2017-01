(VIDEO) EKSPLOZIJA U IZMIRU: Gore automobili, policajci ubili osumnjičenog!

Najmanje tri osobe povređene su u eksploziji, javlja novinska agencija Dogan, prenosi Raša tudej.

Jedan osumnjičeni militant je ubijen u sukobu sa policijom, prenosi Hurijet. Sumnja se da je još jedan čovek umešan u oružani sukob.

">January 5, 2017

Veruje se da je eksplodirao automobil, javlja Hurijet i dodaje da je jedan osumnjičeni napadač ubijen u puškaranju s policijom. U ovaj napad umešan je još jedan čovek, dodaje isti izvor ne navodeći šta se desilo s njim.

">January 5, 2017

Auto je navodno eksplodirao baš ispred zastave Turske, a eksplozija je oštetila više drugih vozila. Tu se inače parkiraju sudije i tužioci, izveštava CNN Turk.

Ambulances have been dispatched following explosion near courthouse in Izmir. At least three wounded in the blast according to Turkish media pic.twitter.com/rccs46IGhn