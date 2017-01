ERDOGAN JE OD DANAS JOŠ MOĆNIJI: Skupština Turske donela propis o jačanju njegovih ovlašćenja!

Ta odluka je pobeda Erdogana, koga kritičari vide kao sve većeg autokratu. Reforma je prošla s minimalnim brojem glasova neophodnim da ide na referendum na kojem će biti konačno odobrena.

Glasalo je 488 od ukupno 550 poslanika. Za reformu Ustava je bilo 339 poslanika, 142 su bila protiv, pet listića je bilo prazno, a dva nevažeća.

Premijer Binali Jildirim je rekao da "ne sumnja da će narod sasvim sigurno doneti najbolju odluku o ustavnoj reformi", da će "glasati srcem i umom".

Referendum se očekuje ne pre 26. marta, a najkasnije sredinom aprila, rekli su zvaničnici vladajuće Partije pravde i razvoja (AKP).

Uz promenu sistema vladavine, reforma će predsedniku dopustiti da ostane u vezi sa svojom strankom i izmeniti najviše sudsko telo. Broj poslanka u Skupštini povećaće se na 600, minimalna starost poslanika smanjiti na 18 godina i predviđa se održavanje istovremenih poslaničkih i predsedničkih izbora svakih pet godina.

Vladajući stranački funkcioneri tvrde da je jak predsednik potreban za jaku Tursku, da bi se savladao širok spektar unutrašnjih i spoljnih pretnji.

Opozicioni poslanici vide promene kao pokušaj da se Erdogan učvrsti na vlasti, koji je de fakto predsednički sistem uspostavio od dana stupanja na dužnost 2014. godine. Skupština je o tome skoro dve nedelje vodila burnu debatu, a jedna poslanica se čak vezala lisicama za govornicu u pokušaju da zaustavi raspravu.

Analitičari predviđaju da će reforma proći na referendumu zahvaljujući tvrdnji da jak predsednik znači jaču Tursku. Stručnjak za Tursku Džonatan Fridman iz Intituta za procene globalnih rizika "Stroc Fridberg", rekao je da se debata o tome "svodi na za ili protiv Erdogana".

On upozorava da će predložene izmene trajno ostaviti na snazi ovlašćenja do kojih je predsednik došao kroz vanredno stanje uvedeno prošle godine."Ne izgleda da će to poboljšati sigurnost i stabilnost Turske", rekao je on za AP.

