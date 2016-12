ERDOGAN OPTUŽIO EVROPSKU UNIJU: Gde su tri milijarde evra koje su obećali za izbeglice! Nema ih!

On je u Istanbulu prisustvovao generalnoj skupštini Turske kancelarije za spoljnu trgovinu (DEIK), gde se osvrnuo na aktuelna dešavanja u Turskoj, kao i u regiji, javlja Anadolija.

Erdogan je istakao da je Evropska unija obećala da od 1. jula obezbedi tri milijarde evra za pomoć sirijskim izbeglicama u Turskoj, ali je kazao da je do sada stiglo svega 677 miliona dolara. Podvukao je kako se ne radi o novcu koji ulazi u turski budžet, već o sredstvima koja će biti direktno prosleđena humanitarnim organizacijama.

"Gde su tri milijarde evra koje su obećali? Nema ih. Osim toga, budžeti i BDP ovih zemalja su mnogo veći nego kod nas. Zašto ne dolaze? Jer oni nemaju takvu vrstu brige. Kod njih ne postoji briga za čovečanstvo, niti briga o žrtvama i potlačenima. Turska je ta koja o njima brine", kazao je Erdogan.

Podsetio je da je njegova zemlja do danas za potrebe izbeglica izdvojila 20 milijardi dolara, te naglasio kako to nije mala brojka.

Foto AP

"Gde je Zapad? Gde je taj bogati Zapad? Gde je briga o ljudskim pravima? Kada je jedna životinja ugrožena naftom dižete svet na noge. Na Sredozemlju je u 2016. godini poginulo blizu šest hiljada ljudi. Da li vas je briga za to? Kancelarija za izbeglice je izdala saopštenje. Šta ima od toga? Kakve su mere preduzete? Nema ih!", rekao je Erdogan.

Osvrnuo se na situaciju na severu Sirije, i kazao kako Turska od početka naglašava da tu želi jednu regiju očišćenu od terorizma.

"To tražimo od početka. Ako to ne uradimo, Gaziantep je uvek u opasnosti, Kilis i Sanliurfa, takođe. No, šta je zapravo cilj nekih? Formirati državu na severu Sirije. Neka se zna, nećemo dozvoliti da se formira jedna takva država", poručio je turski predsednik.

Autor: Tanjug