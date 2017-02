(VIDEO) UŽIVO TERORISTIČKI NAPAD U HAMBURGU? U vazduhu na aerodromu nađen otrov ubačen u ventilaciju

Zgrada je evakuisana i zatvorena zbog bojazni od curenja hemijske supstance.

14:43 - U toku je pružanje pomoći povređenima. Svi povređeni imali su ozbiljne povrede disajnih puteva i respiratorne probleme – i hospitalizovani su.

14:35 - Nakon što su na nekoliko sati svi letovi bili otkazani, vazdušni saobraćaj je ponovo normalno uspostavljen, rekla je portparolka aerodroma Karen Štajn.

14:27 - Nadležne službe trenutno pokušavaju da utvrde o kojoj supstanci je reč.

14:20 - Nepoznata supstanca ponađena je tokom sigurnosne provere, rekla je portparol policije.

14:17 - Svetski mediji su ranije javili da je alarm na aerodromu objavljen u toku prepodneva kada je nekoliko ljudi prijavilo da oseća čudne mirise i požalilo se na disajne probleme.

14:12 - Evakuisani su morali da ostanu van zgrade aerodroma na temperaturi ispod nule. Vatrogasci su odmah stigli, a spasilačke službe su evakuisale ljude sa aerodromskog prostora koji se nalazi između terminala 1 i 2, uputivši putnike i zaposlene na aerodromu da koriste drugi parking.

14:02 - Prema nezvaničnim podacima 50 osoba je odvedeno u bolnicu nakon udisanja otrovnih hemikalija koje se šire putem sistema za ventilaciju.

13:48 - Ljudi se žale na kašalj i probleme s disanjem.

Putnici i posada leta su poslani na parkiralište udaljeno od terminala, prema lokalnim medijima.

Letovi su otkazani.

Uskoro opširnije...

