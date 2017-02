(FOTO) U HOTELU IZGORELO 10 LJUDI: Požar izazvale mašine za sečenje građevinskog materijala

Požar koji je izbio jutros u hotelu u gradu Nančang, unutra je zarobio prisutne, uključujući i radnike koji su radili na renoviranju zgrade.

Rojters prenosi da se na snimcima i fotografijama na kineskim društvenim mrežama vidi gusti oblak dima kako se diže iz hotela i na desetine vatrogasnih kamiona i spasilaca na licu mesta.

[BBC News] Two killed in China hotel fire https://t.co/aAH4ftQZRo pic.twitter.com/ehMcsOtA2R

Jedna osoba je povređena nakon što je u begu od požara skočila sa prozora na drugom spratu. Ona je smeštena u bolnicu.

Kako se navodi, spasilačka akcija je suštinski završena, a sumnja se da su požar uzrokovale mašine koje su korišćene za sečenje građevinskog materijala.

10 dead in China hotel fire. Probe shows fire caused by cutting of decoration materials https://t.co/gCPNG0N7Ux https://t.co/isAYBvLr7X pic.twitter.com/G0rJ2DTOOc