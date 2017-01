(VIDEO) STRAVIČNA OLUJA NAPRAVILA HAOS: U nevremenu u SAD poginulo 18 osoba

Najsnažnija oluja u nizu pogodila je jug Kalifornije, u planinskim oblastima žitelji su bili prinuđeni da napuste domove, a u Los Anđelesu su poplavljeni auto-putevi.

Authorities found no additional victims after weekend storm kills 7 people in a south Georgia mobile home community. https://t.co/DzIKnTx1sm pic.twitter.com/nftjGVfaQY