HAOS U VISKONSINU! Tri pucnjave na različitim lokacijama, policajac i još troje MRTVO

Pucnjave su se dogodile u banci, u advokatskoj firmi i u stambenom kompleksu, gde su se policajci, uključujući i SWAT tim suočili sa osumnjičenim.

Wisconsin shootings: Police officer, 3 others killed; suspect in custody https://t.co/xzXSQYO180 pic.twitter.com/2rhvPk3fHU

March 23, 2017

Na konferenciji za novinare, koja je kratko trajala, zvaničnici nisu odgovarali na pitanja, pa stoga nisu saopštili više detalja o žrtvama, ali su naglasili da više nema opasnosti po javnost.

US: 4 killed in #Wisconsin shootings in a bank; suspect taken into custody pic.twitter.com/TXgeHgFaHc